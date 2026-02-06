ICONSPORT_303701_0002
Metz - Lille : les compos (20h45 sur Ligue1+)

21e journée de Ligue 1
Compo du FC Metz : Fischer - Kouao, Sané, Mboula, Ballo-Touré - Stambouli, Deminguet, A.Touré - Tsitaishvili, Michal, Diallo
Compo du LOSC Lille : Özer - Santos, Mandi, Alexsandro, Perraud - André, Bouaddi - Edjouma, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

