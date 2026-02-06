L'OM le vend 25 ME, il se blesse déjà

Vendu par l’OM à l’AS Roma pour 25 millions d’euros il y a quelques semaines, Robinio Vaz s’est déjà blessé. Une tuile pour le club de la Louve.

Auteur de 4 buts en Ligue 1 lors de la première partie de saison, Robinio Vaz a quitté l’Olympique de Marseille cet hiver . Le club phocéen n’a pas résisté à l’offre XXL de l’AS Roma, qui a posé 25 millions d’euros sur la table pour s’offrir le buteur de 19 ans. Robinio Vaz a déjà joué 3 matchs de Série A, à chaque fois en entrant en jeu. Et l’ex-Sochalien va devoir attendre encore quelques semaines pour inscrire son premier but puisque le voilà blessé.

L’ancien attaquant marseillais souffre d’une lésion de premier degré au soléaire de la jambe gauche. Une blessure qui va l’éloigner des terrains 2 à 3 semaines et qui va donc priver l’AS Roma de son attaquant pour la réception de Cagliari ce week-end mais aussi pour le déplacement à Naples le 15 février prochain. Un premier coup dur pour Robinio Vaz en Italie.