Le candidat Aulas se fait taper sur les doigts par la FFF

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a promis de reconstruire un stade pour le club de la Duchère. Un projet gênant compte tenu de son poste de vice-président de la FFF. Cette dernière a réprimandé l'ancien boss de l'OL.

A l'instar de l' Olympique Lyonnais des années 2000 qui régnait sur la Ligue 1 et performait en coupe d'Europe, Jean-Michel Aulas joue sur deux tableaux ces derniers mois. L'ancien président des Gones est candidat à la mairie de Lyon. Mais, il n'a pas abandonné le football pour autant, étant vice-président de la FFF et président de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel. Une double casquette énergivore pour l'homme âgé de 76 ans. Pour ses adversaires politiques, elle est surtout sujette à polémiques.

Le candidat Aulas ne doit pas parler foot

L'Equipe a livré le verdict de l'enquête. Le meilleur exemple est survenu dans la semaine. En visite dans le quartier lyonnais de la Duchère, Jean-Michel Aulas a promis la construction d'un nouveau stade pour le club local (National 3) s'il est élu maire. Une promesse qui a choqué ses adversaires aux municipales, lesquels se sont plaints d'un possible conflit d'intérêts au vu de sa position à la FFF. Le Conseil national de l'éthique (CNE) de la fédération a ouvert une instruction sur ces propos.a livré le verdict de l'enquête.

Selon le quotidien sportif français, Jean-Michel Aulas ne sera pas sanctionné pour sa déclaration. Le CNE a quand même réprimandé l'ancien président de l'OL dans une lettre avant de classer le dossier. « Après avoir délibéré, le Conseil a décidé de rappeler par courrier de ce jour à M. Aulas la nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales », a écrit l'instance. Le candidat à la mairie de Lyon a pris acte de ce courrier. Un petit avertissement sans frais pour Aulas qui devra supprimer le ballon rond de sa campagne électorale jusqu'à l'élection de mars.