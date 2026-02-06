L’ASSE le nouveau riche protégé, il ne digère pas

Mal embarqué dans la course à la montée, Montpellier a l’opportunité de se relancer samedi soir à Geoffroy-Guichard. Mais la tâche s’annonce difficile contre l’AS Saint-Etienne, toujours considérée comme un club à part en Ligue 2.

On peut comprendre la colère de Zoumana Camara. Son équipe de Montpellier menait de deux buts à Nice mercredi, avant de subir une remontée (3-2) en l’espace de 20 minutes dans ce huitième de finale de Coupe de France. Le coach du MHSC doit quand même passer à autre chose et vite se projeter sur le rendez-vous capital prévu samedi soir. Les Montpelliérains sont cette fois attendus à Saint-Etienne , un club à part en Ligue 2 en raison de ses moyens financiers nettement supérieurs à la concurrence.

« J’ai suivi ça de loin, a commenté Zoumana Camara dans Le Progrès. On sent qu’ils ont plus de moyens, ça change. J’ai connu des époques où les Verts faisaient partie de la fourchette médiane, pas réputée pour être le club avec les gros moyens. Là, on a le sentiment que le club a basculé dans une autre catégorie et c’est bien pour eux. » L’ancien défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne voit quand même une injustice. Au-delà des dépenses stéphanoises sur le marché des transferts, l’entraîneur de Montpellier s’est déjà plaint du traitement accordé aux Verts, souvent choisis par le diffuseur beIN Sports pour le match du samedi soir.

Camara voit l'ASSE privilégiée

Ce sera de nouveau le cas ce week-end alors que les Héraultais auraient aimé davantage de repos après leur match à l’Allianz Riviera mercredi. « Je ne vais pas rajouter un peu plus d’huile sur le feu. En jouant Saint-Etienne après la Coupe de France, je n’imaginais pas le diffuseur nous laisser récupérer et nous mettre le lundi, par exemple. J’étais quasiment sûr que l’on jouerait le samedi soir. Il n’y a pas de surprise à ce niveau-là », taclait encore Zoumana Camara en début de semaine.