L’ASSE le nouveau riche protégé, il ne digère pas

ASSE06 févr. , 20:40
parEric Bethsy
0
Mal embarqué dans la course à la montée, Montpellier a l’opportunité de se relancer samedi soir à Geoffroy-Guichard. Mais la tâche s’annonce difficile contre l’AS Saint-Etienne, toujours considérée comme un club à part en Ligue 2.
On peut comprendre la colère de Zoumana Camara. Son équipe de Montpellier menait de deux buts à Nice mercredi, avant de subir une remontée (3-2) en l’espace de 20 minutes dans ce huitième de finale de Coupe de France. Le coach du MHSC doit quand même passer à autre chose et vite se projeter sur le rendez-vous capital prévu samedi soir. Les Montpelliérains sont cette fois attendus à Saint-Etienne, un club à part en Ligue 2 en raison de ses moyens financiers nettement supérieurs à la concurrence.
« J’ai suivi ça de loin, a commenté Zoumana Camara dans Le Progrès. On sent qu’ils ont plus de moyens, ça change. J’ai connu des époques où les Verts faisaient partie de la fourchette médiane, pas réputée pour être le club avec les gros moyens. Là, on a le sentiment que le club a basculé dans une autre catégorie et c’est bien pour eux. » L’ancien défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne voit quand même une injustice. Au-delà des dépenses stéphanoises sur le marché des transferts, l’entraîneur de Montpellier s’est déjà plaint du traitement accordé aux Verts, souvent choisis par le diffuseur beIN Sports pour le match du samedi soir.

Camara voit l'ASSE privilégiée

Ce sera de nouveau le cas ce week-end alors que les Héraultais auraient aimé davantage de repos après leur match à l’Allianz Riviera mercredi. « Je ne vais pas rajouter un peu plus d’huile sur le feu. En jouant Saint-Etienne après la Coupe de France, je n’imaginais pas le diffuseur nous laisser récupérer et nous mettre le lundi, par exemple. J’étais quasiment sûr que l’on jouerait le samedi soir. Il n’y a pas de surprise à ce niveau-là », taclait encore Zoumana Camara en début de semaine.
0
Derniers commentaires

Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

On peut le vendre à 33 ans on se libère d’un gros salaire et on fait une plus value inespéré

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

Escroc un jour escroc toujours

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Comme d'hab ils ont de la veine de n'affronter que notre équipe bis

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

C'est vraiment une grosse merde ce Nasser. Il veut faire chier L1+ . Mais qui diffusera son psg si L1+ se casse la gueule ? À moins s qu'il n'attende que ça pour racheter la L1 à 0,50 € . Mais même comme ça, ça ferait faire faillite à la majorité des clubs qui sont déjà dans le rouge. Donc je ne vois aucun intérêt. Ni sportif ni financier. Surtout qu'il a tout fait pour se séparer de la L1. Parce que viser des abonnements pour la CDM, mais sans rien après ça... Il peut rêver. Streaming et IPTV bonjour...

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

c est déjà les soldes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

