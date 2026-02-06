TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

Bien partie pour acquérir les droits TV de l’intégralité du Mondial 2026, Ligue 1+ pourrait subir un revirement de situation. La chaîne beIN Sports et son président Nasser Al-Khelaïfi ont lancé une contre-attaque avec une nouvelle idée pour convaincre la FIFA.

Qui remportera la bataille entre Ligue 1+ et beIN Sports ? Seule décisionnaire, la FIFA n’a pas encore donné sa réponse définitive malgré le terrain d’entente trouvée avec l’une des deux parties. Tout semblait bouclé la semaine dernière lorsque l’instance internationale, qui n’avait pas reçu d’offre pendant des mois, s’est entendue avec la plateforme de la Ligue de Football Professionnel. Pour diffuser l’intégralité du Mondial 2026, soit un total de 104 matchs (dont 54 en co-diffusion avec M6), le principal diffuseur de la Ligue 1 a trouvé un accord à près de 20 millions d’euros (17,5 M€ de droits, plus 2,5 M€ de frais de production).

Ligue 1+ a fait valider cet investissement par le conseil d’administration de la LFP et a renvoyé le contrat avant le 31 janvier, la date butoir fixée. Dans ce qui devait être une simple formalité, la FIFA n’avait plus qu’à approuver le deal. Sauf que la fédération dirigée par Gianni Infantino n’a toujours rien annoncé. En réalité, la FIFA se retrouve dans l’embarras suite à la contre-attaque de beIN Sports. Habituée à attendre le dernier moment pour faire baisser le prix, le groupe présidé par Nasser Al-Khelaïfi, informé des intentions de Ligue 1+ par le patron de LFP Media Nicolas de Tavernost, a réagi avec une proposition supérieure sur le plan financier.

Et pour mieux séduire la FIFA, la chaîne franco-qatarienne a déjà inclus une offre pour l’édition 2030 du Mondial et a peut-être même ajouté d’autres droits TV, précise L'Equipe. Manifestement, l’idée fait réfléchir la FIFA qui a du mal à trancher. La situation étonne Ligue 1+ qui, en cas d’échec, envisage des recours contre l’instance. Preuve que la LFP ne compte pas se laisser faire par Nasser Al-Khelaïfi, toujours aussi déterminé à plomber la chaîne de la Ligue.