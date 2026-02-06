ICONSPORT_270646_0147
Nasser al-Khelaïfi, président du PSG

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

TV06 févr. , 21:00
parEric Bethsy
2
Bien partie pour acquérir les droits TV de l’intégralité du Mondial 2026, Ligue 1+ pourrait subir un revirement de situation. La chaîne beIN Sports et son président Nasser Al-Khelaïfi ont lancé une contre-attaque avec une nouvelle idée pour convaincre la FIFA.
Qui remportera la bataille entre Ligue 1+ et beIN Sports ? Seule décisionnaire, la FIFA n’a pas encore donné sa réponse définitive malgré le terrain d’entente trouvée avec l’une des deux parties. Tout semblait bouclé la semaine dernière lorsque l’instance internationale, qui n’avait pas reçu d’offre pendant des mois, s’est entendue avec la plateforme de la Ligue de Football Professionnel. Pour diffuser l’intégralité du Mondial 2026, soit un total de 104 matchs (dont 54 en co-diffusion avec M6), le principal diffuseur de la Ligue 1 a trouvé un accord à près de 20 millions d’euros (17,5 M€ de droits, plus 2,5 M€ de frais de production).

Lire aussi

CdF : OL-Lens en prime time sur France 2CdF : OL-Lens en prime time sur France 2
Ligue 1+ a fait valider cet investissement par le conseil d’administration de la LFP et a renvoyé le contrat avant le 31 janvier, la date butoir fixée. Dans ce qui devait être une simple formalité, la FIFA n’avait plus qu’à approuver le deal. Sauf que la fédération dirigée par Gianni Infantino n’a toujours rien annoncé. En réalité, la FIFA se retrouve dans l’embarras suite à la contre-attaque de beIN Sports. Habituée à attendre le dernier moment pour faire baisser le prix, le groupe présidé par Nasser Al-Khelaïfi, informé des intentions de Ligue 1+ par le patron de LFP Media Nicolas de Tavernost, a réagi avec une proposition supérieure sur le plan financier.
Et pour mieux séduire la FIFA, la chaîne franco-qatarienne a déjà inclus une offre pour l’édition 2030 du Mondial et a peut-être même ajouté d’autres droits TV, précise L'Equipe. Manifestement, l’idée fait réfléchir la FIFA qui a du mal à trancher. La situation étonne Ligue 1+ qui, en cas d’échec, envisage des recours contre l’instance. Preuve que la LFP ne compte pas se laisser faire par Nasser Al-Khelaïfi, toujours aussi déterminé à plomber la chaîne de la Ligue.
2
Articles Recommandés
Fonseca OL
OL

OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu

ol vire sans explication diego moreira balance tout diego moreira 1 392152
RCSA

Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

ICONSPORT_303701_0169
Ligue 1

L1 : Même chez le dernier, Lille patauge

Fil Info

06 févr. , 23:30
OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu
06 févr. , 23:00
Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié
06 févr. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée
06 févr. , 22:44
L1 : Même chez le dernier, Lille patauge
06 févr. , 22:30
OM : Le dernier témoin de cette humiliation doit parler
06 févr. , 22:00
PSG : La nouvelle star du Brésil fait craquer Paris
06 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
06 févr. , 21:54
Rennes dédouane Beye dans un communiqué
06 févr. , 21:40
Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

Derniers commentaires

Rennes : Samba écarté, ça a bien chauffé à Marseille !

Ça s’appelle noyer le poisson

Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

On peut le vendre à 33 ans on se libère d’un gros salaire et on fait une plus value inespéré

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

Escroc un jour escroc toujours

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Comme d'hab ils ont de la veine de n'affronter que notre équipe bis

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

C'est vraiment une grosse merde ce Nasser. Il veut faire chier L1+ . Mais qui diffusera son psg si L1+ se casse la gueule ? À moins s qu'il n'attende que ça pour racheter la L1 à 0,50 € . Mais même comme ça, ça ferait faire faillite à la majorité des clubs qui sont déjà dans le rouge. Donc je ne vois aucun intérêt. Ni sportif ni financier. Surtout qu'il a tout fait pour se séparer de la L1. Parce que viser des abonnements pour la CDM, mais sans rien après ça... Il peut rêver. Streaming et IPTV bonjour...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading