OM : Un transfert choquant déjà bouclé

Prêté par Brighton cet été, Matt O’Riley fait partie des plans de l’Olympique de Marseille à moyen terme selon la presse anglaise, convaincue que Medhi Benatia veut conserver l’international danois.

A la recherche de renforts au milieu de terrain pour compenser le départ d’Adrien Rabiot en toute fin de mercato , l’Olympique de Marseille a été chercher deux joueurs en prêt. Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig et Matt O’Riley de Brighton. Les deux joueurs alternent pour l’instant le chaud et le froid même si ces dernières semaines, c’est clairement l’international belge qui a pris le dessus. Après un bon début de saison, Matt O’Riley est rentré dans le rang et joue nettement moins.

Malgré une concurrence pas si féroce (Nadir, Gomes, Kondogbia), l’international danois ne parvient pas à s’imposer pour l’instant comme un joueur indispensable. Dès lors, on peut légitimement penser que Marseille ne fera pas de son transfert définitif une priorité l’été prochain alors que Matt O’Riley est prêté avec une option d’achat située aux alentours de 20 millions d’euros. Journaliste pour la BBC, Johnny Cantor croit pourtant l’inverse et affirme que l’OM fait toujours du recrutement du Danois une priorité pour l’été prochain.

« Son temps de jeu dans le sud de la France a été limité récemment, mais le club de Ligue 1 semble désireux de transformer le prêt en transfert définitif. Le prix que Marseille est prêt à payer pourrait être l'élément décisif » a notamment expliqué notre confrère Outre-Manche. Un transfert assez incompréhensible dans la mesure où Matt O’Riley n’a pas totalement convaincu son entraîneur ni les supporters d’ailleurs à ce stade de la saison. Du côté de Mehdi Benatia, on souhaitera sans doute prendre le temps de la réflexion avant d’enclencher toute discussion pour un transfert définitif du joueur prêté par Brighton. D’autant plus qu’il est peu probable que Marseille lève à la fois l’option d’achat de Matt O’Riley et celle d’Arthur Vermeeren.