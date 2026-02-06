Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

En pleine crise à Rennes, Habib Beye accepte de partir sous certaines conditions. L’entraîneur rennais exige ses salaires jusqu’à la fin de la saison prochaine. Et réclame un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Meïté.

Sauvé in extremis en octobre dernier, Habib Beye se retrouve à nouveau au bord du licenciement. L’entraîneur de Rennes n’a pas pu empêcher la lourde défaite de son équipe à Marseille (3-0) mardi en Coupe de France, le troisième revers consécutif toutes compétitions confondues. Le Franco-Sénégalais aurait pu gérer cette mauvaise série avec davantage de sérénité, sauf que des tensions éclatent dans son vestiaire.

Le technicien a eu des échanges musclés avec Mousa Al-Tamari et surtout Brice Samba, mis à l’écart pour le déplacement à Lens samedi. Avec de mauvais résultats et un groupe qui commence à se retourner contre lui, on voit mal comment Habib Beye peut continuer. L’ancien coach du Red Star est évidemment conscient de la situation et a proposé son départ à la direction, du moins sous certaines conditions, et pas n’importe lesquelles.

Pour commencer, Habib Beye réclame l’intégralité de ses salaires jusqu’à la fin de la saison, mais aussi jusqu’au terme de l’exercice 2026-2027, annonce Foot Mercato. La raison est simple, l’entraîneur des Rouge et Noir, en fin de contrat en juin, dispose d’une prolongation automatique pour la saison prochaine en cas de qualification européenne. Et pour le moment, Rennes occupe une sixième place de Ligue 1 qui respecte le critère cité. L’argument peut paraître étonnant dans la mesure où le championnat est loin d’être terminé. Mais ce n’est rien comparé à l’autre demande du coach.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille exige un pourcentage sur les récents transferts de Jérémy Jacquet (72 M€ bonus compris) et Kader Meïté (30 M€), deux joueurs dont la valeur a considérablement augmenté sous ses ordres. Bien évidemment, Rennes refuse cette folle exigence. Ce qui explique la menace du technicien relayée par Mohamed Toubache-Ter. « Si je n’ai pas ce que je veux, pas de problème je vais faire jouer les jeunes », aurait-il lâché à ses supérieurs. Autant dire qu’Habib Beye attend simplement son départ les poches pleines.