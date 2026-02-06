Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

Comme disait deschamp Plus facile de commenter ou critiquer en haut du perchoir plus difficile de descendre dans l arene et faire ses preuves
Vous êtes sérieux ? Comment vous pouvez cautionner ça ? Rien que cette saison c'est affolant A commencer par Rabiot et les 2 espoirs bazardé en Italie
Oui mais du coup ce n'est plus la même défense. DZB a du mal à les faire jouer à 4 derrière quand c'est des DC de formation. Il choisit souvent la défense à trois. Et c'est pas trop étonnant car il aime bien que les latéraux montent dans l'axe pour laisser le côté aux ailiers. Enfin bon. On verra bien.
Et même un mi temps ça t’intéresse pas?
Oui on a moins de monde mais moins de matches aussi. A droite on a Weah et Pavard, à gauche, on a Emerson et Médina.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Loading
D’ailleurs, il a été déclaré au board « si j’ai pas ce que je veux, pas de pb je vais faire jouer les jeunes » histoire de bien saborder la saison du Stade Rennais hein Sans oublier que des membres du staff sont à bout !! Certains veulent partir. #SRFC