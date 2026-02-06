ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

Rennes06 févr. , 20:00
parEric Bethsy
3
En pleine crise à Rennes, Habib Beye accepte de partir sous certaines conditions. L’entraîneur rennais exige ses salaires jusqu’à la fin de la saison prochaine. Et réclame un pourcentage sur les transferts de Jérémy Jacquet et Kader Meïté.
Sauvé in extremis en octobre dernier, Habib Beye se retrouve à nouveau au bord du licenciement. L’entraîneur de Rennes n’a pas pu empêcher la lourde défaite de son équipe à Marseille (3-0) mardi en Coupe de France, le troisième revers consécutif toutes compétitions confondues. Le Franco-Sénégalais aurait pu gérer cette mauvaise série avec davantage de sérénité, sauf que des tensions éclatent dans son vestiaire.

Le technicien a eu des échanges musclés avec Mousa Al-Tamari et surtout Brice Samba, mis à l’écart pour le déplacement à Lens samedi. Avec de mauvais résultats et un groupe qui commence à se retourner contre lui, on voit mal comment Habib Beye peut continuer. L’ancien coach du Red Star est évidemment conscient de la situation et a proposé son départ à la direction, du moins sous certaines conditions, et pas n’importe lesquelles.
Pour commencer, Habib Beye réclame l’intégralité de ses salaires jusqu’à la fin de la saison, mais aussi jusqu’au terme de l’exercice 2026-2027, annonce Foot Mercato. La raison est simple, l’entraîneur des Rouge et Noir, en fin de contrat en juin, dispose d’une prolongation automatique pour la saison prochaine en cas de qualification européenne. Et pour le moment, Rennes occupe une sixième place de Ligue 1 qui respecte le critère cité. L’argument peut paraître étonnant dans la mesure où le championnat est loin d’être terminé. Mais ce n’est rien comparé à l’autre demande du coach.
L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille exige un pourcentage sur les récents transferts de Jérémy Jacquet (72 M€ bonus compris) et Kader Meïté (30 M€), deux joueurs dont la valeur a considérablement augmenté sous ses ordres. Bien évidemment, Rennes refuse cette folle exigence. Ce qui explique la menace du technicien relayée par Mohamed Toubache-Ter. « Si je n’ai pas ce que je veux, pas de problème je vais faire jouer les jeunes », aurait-il lâché à ses supérieurs. Autant dire qu’Habib Beye attend simplement son départ les poches pleines.
Derniers commentaires

Beye menace Rennes avec des conditions délirantes

Comme disait deschamp Plus facile de commenter ou critiquer en haut du perchoir plus difficile de descendre dans l arene et faire ses preuves

OM : De Zerbi remplacé par Thiago Motta à Marseille ?

Vous êtes sérieux ? Comment vous pouvez cautionner ça ? Rien que cette saison c'est affolant A commencer par Rabiot et les 2 espoirs bazardé en Italie

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

Oui mais du coup ce n'est plus la même défense. DZB a du mal à les faire jouer à 4 derrière quand c'est des DC de formation. Il choisit souvent la défense à trois. Et c'est pas trop étonnant car il aime bien que les latéraux montent dans l'axe pour laisser le côté aux ailiers. Enfin bon. On verra bien.

Endrick à l’OL, un taulier du Real enrage

Et même un mi temps ça t’intéresse pas?

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

Oui on a moins de monde mais moins de matches aussi. A droite on a Weah et Pavard, à gauche, on a Emerson et Médina.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

