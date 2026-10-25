OM : La mentalité de Gouiri agace à Marseille

OM : La mentalité de Gouiri agace à Marseille

OM
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré son statut de meilleur buteur de l’OM cette saison, Amine Gouiri agace à Marseille en raison de son irrégularité et d’un état d’esprit qui pose question après son non-match à Sturm Graz en Europa League.
Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en Ligue 1, Amine Gouiri réalise un début de saison convaincant malgré les difficultés de l’OM, si l’on se fie uniquement aux statistiques. Sur le terrain en revanche, le bilan est un peu plus contrasté pour l’international algérien de 26 ans. L’ancien Rennais a prouvé depuis qu’il est à Marseille qu’il est un joueur spécial, capable d’être décisif par le but ou par la passe. De fait, les attentes à son égard sont grandes à l’OM et plus encore dans une saison où le talent se fait très rare au sein de l’effectif de Bruno Genesio.
Par conséquent, le non-match total réalisé par Amine Gouiri à Sturm Graz en Europa League jeudi soir (défaite 1-0) passe très mal en Provence. Journaliste pour Football Club de Marseille, Benjamin Courmes a dézingué l’ancien Niçois pour un état d’esprit qu’il juge inacceptable. « Gouiri a joué en marchant ce match d’Europa League… C’est le meilleur attaquant de l’OM, le meilleur buteur de la saison en plus car il a planté des buts, son match c’est un scandale. Gouiri a du ballon, techniquement il peut être fort, on sait qu’il est capable de faire des choses. Mais la mentalité… C’est quoi cette mentalité de marcher, de jouer à ce rythme-là ? » s'est interrogé notre confrère avant de conclure.

Lire aussi

OM : Gouiri a mis les choses au clair avec AbdelliOM : Gouiri a mis les choses au clair avec Abdelli
« Mon dieu… On est obligé de parler du salaire après. Des joueurs comme Gomes, je n’attends rien d’eux car par exemple lui je sais qu’il est nul. Kondogbia, j’en attends rien non plus. Maupay non plus. Mais Gouiri non ce n’est pas possible ! » a commenté Benjamin Courmes, très déçu par l’état d’esprit et par la mentalité affichés par Amine Gouiri dans un match de coupe d’Europe. Le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille sera attendu à un tout autre niveau ce dimanche à 17h15 au Vélodrome à l’occasion de la réception du Havre. Un match qui, après les victoires à Troyes et Angers, peut permettre aux Olympiens de définitivement basculer dans le haut de tableau en Ligue 1.
Articles Recommandés
Ol Lyon Met La Main Sur Un Nouveau Buteur
OL

OL : Lyon met la main sur un nouveau buteur

50 Me Pour Remplacer Kvara Le Psg A Trouve Son Bonheur
PSG

50 ME pour remplacer Kvara, le PSG a trouvé son bonheur

Premiere Ligue 5 0 Lol Ecrase Lom
OL

Première Ligue : 5-0, l'OL écrase l'OM

Lens Thauvin Ecrase La Ligue 1 Zidane Interpele
Lens

Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé

Fil Info

OL : Lyon met la main sur un nouveau buteur
50 ME pour remplacer Kvara, le PSG a trouvé son bonheur
Première Ligue : 5-0, l'OL écrase l'OM
Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé
L1 : Le programme modifié de la 8e journée
L1 : Un très grand Thauvin renverse le Paris FC
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
L2 : Boakye délivre l'ASSE et enfonce Nantes
Real : Mourinho s’embrouille avec un joueur du Barça

Derniers commentaires

Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé

Il n'est pas l'avenir des Bleus , mais pour dépanner ?

Première Ligue : 5-0, l'OL écrase l'OM

C'est pas Mc Court qui avait dis qu'il voulait construire une équipe féminine forte lors de son rachat y a 10 ans ? On voit qu'il tiens toutes ses promesses.

Lens : Thauvin écrase la Ligue 1, Zidane interpelé

Thauvin est un joueur quand même d'un certain âge,33 ans. Il peut être un bon attaquant remplaçant mais je doute fort qu'il soit un attaquant titulaire. Il faut dire malgré son âge qu'il ne vieillit pas et fait le bonheur de Lens.

L1 : Un très grand Thauvin renverse le Paris FC

EDF pour Thauvin, il le mérite largement ! Nettement meilleur que la fraude du ballon d'or qui joue un match sur 5

L1 : Un très grand Thauvin renverse le Paris FC

Tt le monde n'as pas les moyens d'avoir 2 équipes Einstein

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
4Paris logo
Paris
1484221394
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Lens logo
Lens
13841316124
7Rennes logo
Rennes
13741215141
8Lorient logo
Lorient
117322761
9Nice logo
Nice
118323810-2
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading