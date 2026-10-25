OM : La mentalité de Gouiri agace à Marseille

Malgré son statut de meilleur buteur de l’OM cette saison, Amine Gouiri agace à Marseille en raison de son irrégularité et d’un état d’esprit qui pose question après son non-match à Sturm Graz en Europa League.

Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 , Amine Gouiri réalise un début de saison convaincant malgré les difficultés de l’OM, si l’on se fie uniquement aux statistiques. Sur le terrain en revanche, le bilan est un peu plus contrasté pour l’international algérien de 26 ans. L’ancien Rennais a prouvé depuis qu’il est à Marseille qu’il est un joueur spécial, capable d’être décisif par le but ou par la passe. De fait, les attentes à son égard sont grandes à l’OM et plus encore dans une saison où le talent se fait très rare au sein de l’effectif de Bruno Genesio.

Par conséquent, le non-match total réalisé par Amine Gouiri à Sturm Graz en Europa League jeudi soir (défaite 1-0) passe très mal en Provence. Journaliste pour Football Club de Marseille, Benjamin Courmes a dézingué l’ancien Niçois pour un état d’esprit qu’il juge inacceptable. « Gouiri a joué en marchant ce match d’Europa League… C’est le meilleur attaquant de l’OM, le meilleur buteur de la saison en plus car il a planté des buts, son match c’est un scandale. Gouiri a du ballon, techniquement il peut être fort, on sait qu’il est capable de faire des choses. Mais la mentalité… C’est quoi cette mentalité de marcher, de jouer à ce rythme-là ? » s'est interrogé notre confrère avant de conclure.

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« Mon dieu… On est obligé de parler du salaire après. Des joueurs comme Gomes, je n’attends rien d’eux car par exemple lui je sais qu’il est nul. Kondogbia, j’en attends rien non plus. Maupay non plus. Mais Gouiri non ce n’est pas possible ! » a commenté Benjamin Courmes, très déçu par l’état d’esprit et par la mentalité affichés par Amine Gouiri dans un match de coupe d’Europe. Le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille sera attendu à un tout autre niveau ce dimanche à 17h15 au Vélodrome à l’occasion de la réception du Havre. Un match qui, après les victoires à Troyes et Angers, peut permettre aux Olympiens de définitivement basculer dans le haut de tableau en Ligue 1.