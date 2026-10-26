OM : Ce remplaçant promet à Genesio de ne jamais bouder

Bruno Genesio a poussé un énorme coup de gueule contre l’attitude de certains jeunes à l’OM. Le minot Nouhoum Kamissoko espère passer au travers des critiques, se contentant de son rôle de remplaçant.

Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio était très énervé après le succès de son équipe face au Havre, dimanche au Vélodrome (4-3). En cause, les trois buts encaissés par ses joueurs lors des quinze dernières minutes face à une faible équipe normande. Les entrants ont perdu des points et Abdallah en a payé le prix cher en étant rétrogradé en réserve à compter de ce lundi. Nouhoum Kamissoko n’a pas non plus gagné des points lors de son entrée en jeu, même si le Malien sortait de matchs encourageants à Troyes, Angers ou à Sturm Graz.

Selon le compte spécialisé La Minute OM, le jeune milieu de terrain de 21 ans a conscience qu’il n’a pas encore les épaules pour être titulaire à Marseille, dans un secteur de jeu où Hojbjerg, Kondogbia, Nnadi ou encore Abdelli ont de l’avance sur lui. « L’entourage de Kamissoko estime que le jeune olympien garde les pieds sur terre » explique le compte spécialisé, avant de poursuivre. « Apprécié de tous dans le vestiaire pour son état d’esprit lors des entraînements et match , il n'a formulé aucune réclamation concernant son temps de jeu. Toujours prêt à répondre présent quand Genesio fait appel à lui, il vit très sereinement son statut de remplaçant » ajoute le compte X souvent bien renseigné sur les coulisses de l’Olympique de Marseille.

Kamissoko garde les pieds sur terre

De quoi rassurer Bruno Genesio, lequel a certainement remarqué l’état d’esprit de Kamissoko puisque malgré son entrée en jeu ratée face au Havre dimanche au Vélodrome, le Malien n’a pas été envoyé en réserve par son entraîneur. Il sera avec le groupe professionnel cette semaine pour préparer la réception de Toulouse, un match qu’il démarrera probablement sur le banc avec les retours en forme d’Hojbjerg et de Nnadi dans l’entrejeu.