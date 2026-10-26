OM : Ce remplaçant promet à Genesio de ne jamais bouder

OM : Ce remplaçant promet à Genesio de ne jamais bouder

OM
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Bruno Genesio a poussé un énorme coup de gueule contre l’attitude de certains jeunes à l’OM. Le minot Nouhoum Kamissoko espère passer au travers des critiques, se contentant de son rôle de remplaçant.
Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio était très énervé après le succès de son équipe face au Havre, dimanche au Vélodrome (4-3). En cause, les trois buts encaissés par ses joueurs lors des quinze dernières minutes face à une faible équipe normande. Les entrants ont perdu des points et Abdallah en a payé le prix cher en étant rétrogradé en réserve à compter de ce lundi. Nouhoum Kamissoko n’a pas non plus gagné des points lors de son entrée en jeu, même si le Malien sortait de matchs encourageants à Troyes, Angers ou à Sturm Graz.
Selon le compte spécialisé La Minute OM, le jeune milieu de terrain de 21 ans a conscience qu’il n’a pas encore les épaules pour être titulaire à Marseille, dans un secteur de jeu où Hojbjerg, Kondogbia, Nnadi ou encore Abdelli ont de l’avance sur lui. « L’entourage de Kamissoko estime que le jeune olympien garde les pieds sur terre » explique le compte spécialisé, avant de poursuivre. « Apprécié de tous dans le vestiaire pour son état d’esprit lors des entraînements et match , il n'a formulé aucune réclamation concernant son temps de jeu. Toujours prêt à répondre présent quand Genesio fait appel à lui, il vit très sereinement son statut de remplaçant » ajoute le compte X souvent bien renseigné sur les coulisses de l’Olympique de Marseille.

Kamissoko garde les pieds sur terre 

De quoi rassurer Bruno Genesio, lequel a certainement remarqué l’état d’esprit de Kamissoko puisque malgré son entrée en jeu ratée face au Havre dimanche au Vélodrome, le Malien n’a pas été envoyé en réserve par son entraîneur. Il sera avec le groupe professionnel cette semaine pour préparer la réception de Toulouse, un match qu’il démarrera probablement sur le banc avec les retours en forme d’Hojbjerg et de Nnadi dans l’entrejeu.

Lire aussi

OM : Genesio vire Keyliane AbdallahOM : Genesio vire Keyliane Abdallah
Articles Recommandés
Ballon Dor Le Psg Garde Son Trophee Dequipe De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ballon Dor Unai Simon Designe Gardien De But De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année

Luis De La Fuente Elu Entraineur De Lannee
Foot Mondial

Ballon d'Or : Luis de la Fuente élu entraîneur de l'année

Fil Info

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
Ballon d'Or : Unai Simon désigné gardien de but de l'année
Ballon d'Or : Luis de la Fuente élu entraîneur de l'année
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros
Lamine Yamal reçoit le trophée du meilleur jeune talent
EdF : Zidane après Deschamps, Molina annonce une grosse désillusion
L'ASSE alertée, les supporters sont en danger à Geoffroy-Guichard

Derniers commentaires

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Et toi la malchance d'avoir un tout petit cerveau... 🤣😂🤣

Ballon d’Or : Tout sauf Mbappé, le cri du coeur du PSG

De memoire tu as neves, Pacho, doué et safonof qui arrive le même été non ? Ds le même tps, tu as mukiele, soler, ekitike et ugarye qui partent je crois, si vs arrivez pas à voir que malgré le départ d'mbappe il y a eut un gros level up a chaque ligne... C'est bien beau de dire mbappe vs rendez plus faible mais comparer les équipes avec les mêmes joueurs ça serait plus juste

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Les mêmes joueurs qui ne sont pour rien dans le fait que vous êtiez 1er ?

L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

Ta dernière phrase fait très gamin de primaire qui pleure que le camarade le bat toujours au même jeu parce qu'il a plus de capacités.

Ballon d'Or : Le PSG garde son trophée d'équipe de l'année

La seule distinction logique attribuée. Jsais pas comment Lucho n'a pas été le coach de l'année ni qu'aucun parisien ne sera top 3 , c'est ridicule.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading