ICONSPORT_272416_0206
Mason Greenwood - Olympique de Marseille

L’OM voulait le virer, Greenwood s’est fâché

OM01 janv. , 10:30
parEric Bethsy
0
Homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison, Mason Greenwood a compris les reproches adressés il y a quelques mois. L’attaquant marseillais agaçait à cause de son manque d’implication. A tel point que les dirigeants ont envisagé de s’en séparer.
Pour atteindre ses objectifs, l’Olympique de Marseille aura encore besoin d’un excellent Mason Greenwood. L’équipe phocéenne, parfois décevante dans le jeu, a laissé son attaquant faire la différence à de nombreuses reprises cette saison. Le voilà déjà à 15 buts et 4 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues, des statistiques à la hauteur des attentes de ses supérieurs. Ces derniers n’ont pas toujours validé les performances de l’Anglais depuis son arrivée à l’été 2024. La saison dernière, on se souvient que Roberto De Zerbi ne l’avait pas titularisé contre le Racing Club de Lens (0-1), puis la semaine suivante lors du Classique perdu à Paris (3-1).

Lire aussi

100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente
« Il ne poussait pas et n'était pas à 100% comme je voulais aux entraînements, sur ce que j'attends d'un joueur comme lui, s’était expliqué l’entraîneur marseillais. Sa condition physique a un peu baissé et comme mon projet à Marseille ce n'est pas seulement de me qualifier pour la Ligue des Champions mais aussi de créer quelque chose comme ce qu'a créé Luis Enrique. Il a créé une équipe, un groupe de joueurs forts mais avec une âme, un groupe uni et avec une manière unique de penser. Donc voilà, si un joueur ne pousse pas à l'entraînement et n'arrive pas non plus à le faire en match, c'est juste qu'il reste sur le banc. »
Plus qu’une simple rétrogradation dans la hiérarchie de l’Italien, Mason Greenwood était surtout passé proche d’un départ. Le quotidien régional La Provence confirme que durant cette période, au cours du mois de mars dernier, les dirigeants olympiens ont envisagé de transférer l’ancien joueur de Manchester United. Sa nonchalance agaçait en interne où l’on commençait sérieusement à penser l’avenir sans lui. Un coup de pression efficace puisque l’attaquant ambidextre s’était ressaisi et avait largement contribué à la deuxième place de Ligue 1 obtenue au terme de l’exercice.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_153052_0053
Mondial 2026

Donnarumma annule son mariage pour son autre amour

endrick
OL

OL : Endrick est déjà chaud contre l'ASSE

ICONSPORT_260529_0075
OGC Nice

Richardson à Nice, c'est pratiquement fait !

Fil Info

01 janv. , 11:00
Donnarumma annule son mariage pour son autre amour
01 janv. , 10:00
OL : Endrick est déjà chaud contre l'ASSE
01 janv. , 9:40
Richardson à Nice, c'est pratiquement fait !
01 janv. , 9:20
ASSE : Enorme coup de frein dans cette piste prioritaire
01 janv. , 9:00
OL : Benjamin Dominguez, la surprise lyonnaise du 1er janvier !
01 janv. , 8:30
Le PSG frappe fort et vise deux prodiges portugais
01 janv. , 8:00
15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer
01 janv. , 7:20
TV : Monaco - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

ASSE : Haise pour remplacer Horneland, il signe tout de suite

C'est dommage je trouvais horneland investi pr le club. Je pense que de la stabilité serait préférable...

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Qu'il aille à Lyon

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Va à Lyon stp

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Delogu qui appelle à voter en fonction de la couleur de peau. Nazi.

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Bonne année à toi quand meme et tout le monde au passage... et surtout une bonne santé meme si j'irais voter LFI vive delogu il me régale ... trop de police et de genmerderie dans les ronds points.. stop la répression

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading