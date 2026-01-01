L’OM voulait le virer, Greenwood s’est fâché

C'est dommage je trouvais horneland investi pr le club. Je pense que de la stabilité serait préférable...
Qu'il aille à Lyon
Va à Lyon stp
Delogu qui appelle à voter en fonction de la couleur de peau. Nazi.
Bonne année à toi quand meme et tout le monde au passage... et surtout une bonne santé meme si j'irais voter LFI vive delogu il me régale ... trop de police et de genmerderie dans les ronds points.. stop la répression
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Meilleurs buteurs en @Ligue1 en 2025 : - MASON GREENWOOD 22⚽️ - Estéban Lepaul 17⚽️ - Ousmane Dembélé 15⚽️ - Mika Biereth 15⚽️ - Emanuel Emegha 15⚽️ - Amine Gouiri 12⚽️ - Gonçalo Ramos 12⚽️ - Lucas Stassin 11⚽️ - Arnaud Kalimuendo 11⚽️ #OMASM