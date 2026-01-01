L’OM voulait le virer, Greenwood s’est fâché

Homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison, Mason Greenwood a compris les reproches adressés il y a quelques mois. L’attaquant marseillais agaçait à cause de son manque d’implication. A tel point que les dirigeants ont envisagé de s’en séparer.

Pour atteindre ses objectifs, l’Olympique de Marseille aura encore besoin d’un excellent Mason Greenwood. L’équipe phocéenne, parfois décevante dans le jeu, a laissé son attaquant faire la différence à de nombreuses reprises cette saison. Le voilà déjà à 15 buts et 4 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues, des statistiques à la hauteur des attentes de ses supérieurs. Ces derniers n’ont pas toujours validé les performances de l’Anglais depuis son arrivée à l’été 2024. La saison dernière, on se souvient que Roberto De Zerbi ne l’avait pas titularisé contre le Racing Club de Lens (0-1), puis la semaine suivante lors du Classique perdu à Paris (3-1).

« Il ne poussait pas et n'était pas à 100% comme je voulais aux entraînements, sur ce que j'attends d'un joueur comme lui, s’était expliqué l’entraîneur marseillais. Sa condition physique a un peu baissé et comme mon projet à Marseille ce n'est pas seulement de me qualifier pour la Ligue des Champions mais aussi de créer quelque chose comme ce qu'a créé Luis Enrique. Il a créé une équipe, un groupe de joueurs forts mais avec une âme, un groupe uni et avec une manière unique de penser. Donc voilà, si un joueur ne pousse pas à l'entraînement et n'arrive pas non plus à le faire en match, c'est juste qu'il reste sur le banc. »