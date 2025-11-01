ICONSPORT_272416_0144
Paixao

OM : De Zerbi vire deux titulaires

OM01 nov. , 13:00
parHadrien Rivayrand
Ce samedi soir, l'OM sera en déplacement sur la pelouse d'Auxerre en Ligue 1. Pour ce match en Bourgogne, Roberto De Zerbi pourrait prendre des décisions fortes. 
L'OM se doit de réagir après deux contre-performances de suite en Ligue 1. Les Phocéens seront ce samedi soir sur la pelouse d'Auxerre pour tenter de relancer une bonne dynamique. Roberto De Zerbi attend mieux de son collectif mais aussi de certains joueurs, qui ne sont pas à la hauteur selon lui. D'ailleurs, l'entraineur italien pourrait décider de se passer de joueurs majeurs au coup d'envoi face à Auxerre. C'est en tout cas ce que croit savoir L'Equipe

De Zerbi prêt à sévir 

Ces dernières heures, le média français indique en effet que Roberto De Zerbi réfléchit à la possibilité de mettre Angel Gomes et Igor Paixao sur le banc. Les deux joueurs connaissent des temps difficiles et l'ancien coach de Brighton veut provoquer une électrochoc. Amir Murillo, Pierre-Emerick Aubameyang et Robinio Vaz devraient eux débuter la rencontre. Reste à savoir si ces décisions seront suffisantes pour avoir les résultats escomptés. 

Roberto De Zerbi n'a en tout cas pas digéré la prestation de ses hommes face au SCO d'Angers mercredi soir, surtout la première période. Une réaction est vivement attendue. L'Olympique de Marseille n'a pas gagné depuis trois rencontres et va enchaîner des matchs importants. Après leur déplacement à Auxerre, les Phocéens enchaineront sur deux réceptions de suite. L'une en Ligue des champions face à l'Atalanta et la seconde contre le Stade Brestois quelques jours plus tard. On en saura plus sur les véritables ambitions marseillaises après ce premier grand tournant de la saison. 
Les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille auront les yeux rivés et très attentifs sur le comportement du collectif de Roberto De Zerbi, en plus amputé de pas mal de joueurs. 
