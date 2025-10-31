TV : Auxerre - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

sauf que c'est pas du tout le meme tacle l'objectivité c'est pas ton truc
Oh la rageuse de tonton, toi tu as encore mal au cul du 31 mai 2025, mais t'inquiète pas, tu vas t'habituer et tu as intérêt car c'est pas fini ton mal au cul car le chameau de Nasser il va continuer à te refaire le cul 🤣😂🤣
L'excuse Nadir ne tient pas. L'OM égalise sur un contre eclair à 3 contre 1, pas en maîtrisant son sujet
L'OM du classico n'a pas ete le meilleur de la saison. Face au PSG B c'est 1 tir cadré (la boulette de chevalier) et 31% de possession. Alors certes ça lui flatte l'ego (et celui des supporters) de mentionner la victoire face au PSG comme match reference mais pour moi ce n'est pas le match reference de l'OM cette saison
C'est normal, avoir lea chance de voir jouer le PSG, meilleure équipe d'Europe et plus grand club français a un prix. Encore une preuve de la dimension prise par le PSG 🙂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
👀 𝐋𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝'𝐀𝐉𝐀-𝐎𝐌 🏟️ Benoît Bastien dirigera la rencontre samedi. Plus d’infos 👉 aja.fr/les-arbitres-d… © Crédit photo FFF #TeamAJA #AJAOM