TV : Auxerre - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Cloué sur place depuis deux semaines, l’Olympique de Marseille aura à coeur de réagir sur la pelouse d’Auxerre ce week-end à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour Auxerre - OM ?

Désireux de retrouver la confiance avant d'affronter l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions la semaine prochaine, le club phocéen compte sur son match de championnat du week-end pour se refaire. Pour cela, Marseille devra s’imposer à Auxerre au Stade de l'Abbé-Deschamps ce samedi 1er novembre à 21h05. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre Auxerre - OM ?

Rencontre intéressante à suivre de cette 11e journée de Ligue 1, ce Auxerre - Marseille sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+, comme la majorité des matchs de ce week-end en France.

Les compos probables de Auxerre - OM :

Avant-dernier du championnat après 10 journées, l’AJA connaît un début de saison très difficile. Relégué à deux longueurs du premier non-relégable, Nantes, le club de l’Yonne n’a plus gagné depuis la mi-septembre. Défait deux fois en une semaine contre Strasbourg mercredi (0-3) et Le Havre (0-1), l’AJA espère faire un exploit à l’Abbé-Deschamps contre l’OM pour sortir de la zone rouge. Pour ce match, Christophe Pélissier aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable d’Auxerre : Leon - Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Oppegard - Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso - Mara.

L’OM traverse une passe compliquée. Après une période d’euphorie de cinq victoires de suite, Marseille n’a plus gagné depuis trois rencontres. Tombé au Sporting en Ligue des Champions (1-2) puis à Lens en L1 (1-2), l’ OM n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul au Vélodrome contre Angers mercredi (2-2). Autant dire que les Olympiens, troisièmes du championnat avec deux points de retard sur le PSG, vont vouloir se racheter à Auxerre. Lors de ce match, Roberto De Zerbi composera sans Balerdi, Gouiri, Kondogbia, Medina, Nadir ou Weah.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg - Greenwood, O’Riley, Paixao - Aubameyang.