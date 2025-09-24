OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir

Exclu contre le PSG lundi soir au Vélodrome, Roberto De Zerbi risque une grosse sanction de la LFP, mais pas uniquement en raison de son carton rouge.

Roberto De Zerbi sera fixé ce mercredi soir sur sa sanction après le carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain lundi soir au Vélodrome (1-0). L’entraîneur italien a récolté deux cartons jaunes consécutifs de la part de Jérôme Brisard pour un comportement déplacé. Pour deux avertissements synonymes de carton rouge, le coach de l’OM ne risquait pas une grosse sanction, sans doute un ou deux matchs fermes et un peu de sursis. Mais selon les informations de RMC, Roberto De Zerbi s’est exposé à une suspension plus lourde en raison de ses agissements après avoir reçu le carton rouge.

Roberto De Zerbi et Medhi Benatia

Premièrement, l’entraîneur de 46 ans a continué à échanger avec les membres de son staff ainsi qu’avec Medhi Benatia. Cela est tout simplement interdit par le règlement de la LFP. « Lorsqu’un entraîneur est exclu ou suspendu, il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match » peut-on lire à l’article 10 du règlement disciplinaire de la LFP pour la saison actuel. Or, on peut clairement voir sur les images diffusées par Ligue1+ pendant la rencontre que Roberto De Zerbi a continué à dialoguer avec les membres de son staff durant le temps additionnel du Classique entre l’OM et le PSG.

De plus, le coach olympien n’avait pas le droit d’être si près du banc, lui qui a pris place au premier rang des tribunes en bord de terrain. « Il doit se positionner a minima au huitième rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas) » peut-on ainsi lire dans le règlement. En ayant enfreint ces deux règles de la LFP, Roberto De Zerbi s’expose donc à une sanction plus lourde. Selon RMC, l’Italien risque à minima une suspension d’un match avec un sursis important de plusieurs rencontres.

Ligue 1 22 septembre 2025 à 20:00 Olympique Marseille 1 0 Match terminé Paris Saint Germain Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ M. Murillo Bermudez Olympique Marseille Remplacement 89 ’ ENTRE I. Mbaye Paris Saint Germain SORT G. Ramos Paris Saint Germain Remplacement 79 ’ ENTRE B. Nadir Olympique Marseille SORT A. Gouiri Olympique Marseille Remplacement 78 ’ ENTRE M. Murillo Bermudez Olympique Marseille SORT T. Weah Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

La commission de discipline de la LFP, qui se réunit ce mercredi à 18 heures, tranchera son cas dans la soirée. Il est en tout cas acté que Roberto De Zerbi ne pourra pas prendre place sur le banc de l’OM ce vendredi contre Strasbourg lors de la 6e journée de Ligue 1.