Roberto De Zerbi

OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir

OM24 sept. , 14:50
parCorentin Facy
Exclu contre le PSG lundi soir au Vélodrome, Roberto De Zerbi risque une grosse sanction de la LFP, mais pas uniquement en raison de son carton rouge.
Roberto De Zerbi sera fixé ce mercredi soir sur sa sanction après le carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain lundi soir au Vélodrome (1-0). L’entraîneur italien a récolté deux cartons jaunes consécutifs de la part de Jérôme Brisard pour un comportement déplacé. Pour deux avertissements synonymes de carton rouge, le coach de l’OM ne risquait pas une grosse sanction, sans doute un ou deux matchs fermes et un peu de sursis. Mais selon les informations de RMC, Roberto De Zerbi s’est exposé à une suspension plus lourde en raison de ses agissements après avoir reçu le carton rouge.
Roberto De Zerbi et Medhi Benatia
Premièrement, l’entraîneur de 46 ans a continué à échanger avec les membres de son staff ainsi qu’avec Medhi Benatia. Cela est tout simplement interdit par le règlement de la LFP. « Lorsqu’un entraîneur est exclu ou suspendu, il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match » peut-on lire à l’article 10 du règlement disciplinaire de la LFP pour la saison actuel. Or, on peut clairement voir sur les images diffusées par Ligue1+ pendant la rencontre que Roberto De Zerbi a continué à dialoguer avec les membres de son staff durant le temps additionnel du Classique entre l’OM et le PSG.
De plus, le coach olympien n’avait pas le droit d’être si près du banc, lui qui a pris place au premier rang des tribunes en bord de terrain. « Il doit se positionner a minima au huitième rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas) » peut-on ainsi lire dans le règlement. En ayant enfreint ces deux règles de la LFP, Roberto De Zerbi s’expose donc à une sanction plus lourde. Selon RMC, l’Italien risque à minima une suspension d’un match avec un sursis important de plusieurs rencontres.

Ligue 1

22 septembre 2025 à 20:00
Olympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint Germain
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
La commission de discipline de la LFP, qui se réunit ce mercredi à 18 heures, tranchera son cas dans la soirée. Il est en tout cas acté que Roberto De Zerbi ne pourra pas prendre place sur le banc de l’OM ce vendredi contre Strasbourg lors de la 6e journée de Ligue 1.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

