OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Dans un entretien accordé à la presse italienne, l’entraîneur Roberto De Zerbi a jugé le départ d’Adrien Rabiot bénéfique pour l’Olympique de Marseille. Un discours incompréhensible pour l’ancien Marseillais Eric Di Meco.
Difficile de suivre Roberto De Zerbi sur le cas Adrien Rabiot. Durant la préparation estivale, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille désignait le milieu de terrain comme un joueur exemplaire. Puis l’Italien a soutenu sa direction au moment de l’éviction du Français, avant de retourner sa veste pour inciter ses dirigeants à le réintégrer malgré la bagarre avec Jonathan Rowe. On comprenait que le technicien souhaitait conserver le joueur transféré au Milan AC. Sauf que Roberto De Zerbi s’est à nouveau contredit après la récente sortie du joueur sur son incompréhension et son sentiment de trahison.
« Si j'avais déjà vu une telle bagarre ? Jamais. Et je viens de la rue, a répondu le coach marseillais au Corriere della Sera. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui n'a pas voulu faire un pas en arrière. » Avec toutes ses contradictions, Roberto De Zerbi a fini par agacer Eric Di Meco. « Je suis étonné de la déclaration. Je trouve ça moyen, a critiqué l’ancien Marseillais sur RMC. Le problème c'est que De Zerbi, dans cette histoire, il a tout dit et son contraire. (…) Il avait dit qu'il voulait réparer les choses et aujourd'hui il nous dit que finalement c'est une bonne nouvelle pour l'OM et que l'OM est meilleur sans Rabiot. »

« Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça vient après une intersaison où Rabiot est présenté comme le joueur idéal pour un coach et pour une institution. De Zerbi n'avait pas besoin de faire cette sortie, ça ne le grandit pas, ça ne le valorise pas parce que tu dois être plus grand que ça. En plus Rabiot ne dit rien de terrible. Je ne comprends pas pourquoi il répond pour dire ça alors qu'il y a trois mois il disait que Rabiot était comme son fils. C’est bizarre. Et puis maintenant on s'en fout », s’est emporté le consultant prêt à tourner la page.
