OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs
Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme
Cette défaite vous a fait mal 🤣
Cocasse pour un homme qui a vécu ses heures de gloires avec un président....parisien😂😂😂😂 ..sacré footix j imagine même pas si le Qatar avait choisi marseille !!! Les titres la c1 la coupe intercontinentale a jouer 🤪🤪😗😂😂😂😂 . Bonne nuit ..mon second. 😘😘 mon jaloux. 😘😘
De Zerbi quoi un personnage ignoble
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Les propos forts d'Adrien Rabiot sur son départ, au micro de @RTLFrance : "J'ai pas compris l'éviction non plus.. c'est une forme de trahison quelque part. En ayant pas compris, je ne peux pas expliquer quoi que ce soit. Mes coéquipiers savent la réalité, ce qu'il s'est passé,