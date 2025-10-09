ICONSPORT_268698_0307
Roberto De Zerbi

Rowe-Rabiot, Roberto De Zerbi est encore sous le choc

OM09 oct. , 14:00
parQuentin Mallet
9
A la fin du mois d'août dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été poussés vers la sortie par l'Olympique de Marseille après une altercation dans le vestiaire du Roazhon Park. Une violence rare qui a marqué Roberto De Zerbi.
La saison 2025-2026 de Ligue 1 a commencé sur des chapeaux de roue. Choisis pour participer au premier match de l'ère Ligue 1+, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont livré une belle bataille le vendredi 15 août dernier. En supériorité numérique pendant plus d'une heure, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas pour autant réussi à prendre le dessus sur ceux de Habib Beye. Pire, Ludovic Blas a offert la victoire aux Rennais dans les arrêts de jeu. Dans la foulée, le vestiaire de l'OM a complètement explosé, en témoigne cette vive altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs désormais loin de la Canebière, le technicien phocéen est revenu brièvement sur cet épisode, rappelant le caractère violent de cette bagarre.

Roberto De Zerbi l'avoue, il n'a jamais vu une telle bagarre

« Je n'ai jamais rien vu de tel. Et je viens de la rue. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui ne voulait pas reculer », a lâché rapidement Roberto De Zerbi au Corriere della Sera. Sans trop vouloir s'attarder sur le sujet, Roberto De Zerbi a avoué qu'il n'avait jamais vu une bagarre d'une telle violence dans un vestiaire, tout en rappelant que son vécu, son passé, font foi de son témoignage.
En attendant, l'OM n'a pas vraiment pâti du départ d'Adrien Rabiot, pourtant artisan majeur de la qualification en Ligue des champions la saison passée. Depuis son départ, le club de la Canebière a remporté 6 matchs sur 8, les deux défaites étant sur les pelouses du Real Madrid et de l'Olympique Lyonnais.
9
Derniers commentaires

Nantes : Lopes ne s'interdit pas une folie

C'est un gardien comme cela qu'il faudrait à Lyon...

Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

Dans le foot tel que vu par Luis Enrique c'est beaucoup plus nuancé car le PSG relance court et c'est la force de l'équipe. Le fait d'avoir un 11eme homme change beaucoup de chose pour libérer la pression. Sur la finale face au PSG Sommer (Inter) était incapable de supporter la pression et relançait en touche 2 fois sur 3... Luis Enrique sait ce qu'il fait et pourquoi il a voulu ce changement. On verra en mars, mais je ne vais pas remettre en cause son choix au bout de 2 mois vu le visionnaire qu'il est...

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Ce sport est vraiment une énigme pour eux Si on pourrait avoir le même bouton qu ils ont au stade mais pour les faire taire, ça serait la paix dans le monde 😂

Rowe-Rabiot, Roberto De Zerbi est encore sous le choc

Oui t'etais un bon gros pompeur de textor suffit d'aller sur n'importe quel article le concernant pour te voir lui lecher les boules. Et pour avoir le cul propre il faut se torcher hein t'essuyer a la main ca marche pas mon grand.

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

On t a déjà dit de chialer en silence hibernatus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

