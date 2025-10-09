Rowe-Rabiot, Roberto De Zerbi est encore sous le choc

A la fin du mois d'août dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été poussés vers la sortie par l'Olympique de Marseille après une altercation dans le vestiaire du Roazhon Park. Une violence rare qui a marqué Roberto De Zerbi.

La saison 2025-2026 de Ligue 1 a commencé sur des chapeaux de roue. Choisis pour participer au premier match de l'ère Ligue 1+, l' Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont livré une belle bataille le vendredi 15 août dernier. En supériorité numérique pendant plus d'une heure, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas pour autant réussi à prendre le dessus sur ceux de Habib Beye. Pire, Ludovic Blas a offert la victoire aux Rennais dans les arrêts de jeu. Dans la foulée, le vestiaire de l'OM a complètement explosé, en témoigne cette vive altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs désormais loin de la Canebière, le technicien phocéen est revenu brièvement sur cet épisode, rappelant le caractère violent de cette bagarre.

Roberto De Zerbi l'avoue, il n'a jamais vu une telle bagarre

« Je n'ai jamais rien vu de tel. Et je viens de la rue. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui ne voulait pas reculer », a lâché rapidement Roberto De Zerbi au Corriere della Sera. Sans trop vouloir s'attarder sur le sujet, Roberto De Zerbi a avoué qu'il n'avait jamais vu une bagarre d'une telle violence dans un vestiaire, tout en rappelant que son vécu, son passé, font foi de son témoignage.

En attendant, l'OM n'a pas vraiment pâti du départ d'Adrien Rabiot, pourtant artisan majeur de la qualification en Ligue des champions la saison passée. Depuis son départ, le club de la Canebière a remporté 6 matchs sur 8, les deux défaites étant sur les pelouses du Real Madrid et de l'Olympique Lyonnais.