OM : De Zerbi prépare son départ !

Enorme information en provenance d'Angleterre, avec la volonté de Roberto De Zerbi de quitter l'OM en fin de saison pour rejoindre Manchester United.

Au moment de sa nomination à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi avait bien fait comprendre qu’il avait effectué de gros sacrifices pour répondre aux sollicitations de l’OM alors qu’il était suivi par de grands clubs, notamment en Premier League. Désormais, la perspective de revenir en Premier League tente clairement le manager italien.

MU cherche un entraineur pour dans 6 mois

Selon le journaliste Fraser Fletcher, correspondant notamment pour Team Talk, Roberto De Zerbi a fait savoir qu’il avait envie de prendre la suite de Ruben Amorim et de diriger Manchester United. Les sources sollicitées ont confirmé que l’ancien entraineur de Brighton avait fait savoir aux dirigeants de MU qu’il considérait qu’il était prêt pour ce nouveau défi, et était impatient de réaliser un nouveau bond en avant dans sa carrière. L’entraineur de l’OM aurait même précisé qu’il était prêt à quitter la France et La Provence à la fin de la saison si le poste lui était proposé.

Pour le moment, Manchester United cherche surtout des entraineurs intérimaires afin de terminer la saison du mieux possible. L’idée de faire revenir Ole-Gunnar Solskjaer est étudiée, tout comme d’autres solutions de repli. Le scénario voulu par les Red Devils correspond en tout cas au désir de De Zerbi, à savoir d’attendre le mois de juin pour effectuer ce changement majeur.

A noter que le journaliste anglais assure que l’entraineur de l’OM regarde décidément beaucoup du côté de la Premier League, puisque son nom est aussi murmuré pour l’été prochain à Tottenham, en raison des difficultés rencontrées par Thomas Frank à la tête des Spurs. Des rumeurs qui vont en tout cas interpeller à Marseille, où la façon de jouer comme les derniers résultats ne donnent pas vraiment satisfaction. L’OM mise néanmoins énormément sur lui pour son projet sur le long terme, et la confiance réciproque est régulièrement affichée, avec des déclarations toujours très positives de la part de Mehdi Benatia ou Pablo Longoria. La fin de saison s’annonce néanmoins mouvementée sur le Vieux Port avec de telles informations dans la presse anglaise.