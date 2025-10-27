Formé à l’OM, il prépare son retour à Lens

A la recherche d’un milieu de terrain, le Racing Club de Lens a entamé des discussions avec Cheick Souaré. Les négociations pourraient bien aboutir à un accord puisque le joueur du Viktoria Plzen, formé à l’Olympique de Marseille, ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1.

Après la signature de Florian Thauvin, qui répond parfaitement aux attentes depuis son arrivée cet été, le Racing Club de Lens va tenter sa chance avec un autre joueur passé par l’Olympique de Marseille. Le club artésien veut renforcer son entrejeu et s’intéresse à Cheick Souaré (23 ans). Contrairement au champion du monde 2018, le milieu du Viktoria Plzen n’a pas marqué les esprits chez le pensionnaire du Vélodrome. Le milieu de terrain, formé dans la cité phocéenne, y avait signé son premier contrat professionnel, mais sans parvenir à percer au sein de l’équipe première.

Le Franco-Guinéen n’avait obtenu qu’une seule apparition en match officiel avec les pros, c’était pour disputer neuf petites minutes contre… le Racing Club de Lens (2-2) en Ligue 1 le 3 février 2021. A l’époque, l’entraîneur André Villas-Boas et ses successeurs n’avaient pas jugé pertinent de lui offrir davantage d’opportunités. Cheick Souaré avait donc fini par quitter son club formateur pour la République tchèque. Et c’est sous le maillot du Viktoria Plzen que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille réalise une progression remarquée.

Cheick Souaré, auteur d’un joli but contre la Roma (victoire 1-2) jeudi en Ligue Europa, a en effet tapé dans l’œil de plusieurs formations, y compris le Racing Club de Lens qui a pris contact avec son entourage. Mieux, la source Africafoot ajoute que les Sang et Or ont déjà rencontré les agents du milieu capable d’évoluer au poste de latéral gauche. Avant l’ouverture du mercato hivernal en janvier prochain, les dirigeants lensois pourraient transmettre une offre pour le joueur annoncé favorable à un retour en Ligue 1.