OM : De Zerbi ne le calcule pas, il claque la porte en janvier

17 nov.
Corentin Facy
Jamais utilisé par Roberto De Zerbi avec les professionnels à l’OM, un latéral marocain de 19 ans est sur le point de quitter Marseille.
Cette saison plus que jamais, les jeunes ont leur chance à l’Olympique de Marseille. L’exemple le plus frappant est celui de Robinio Vaz, utilisé 11 fois en Ligue 1 et auteur de 4 buts ainsi que de 2 passes décisives. Darry Bakola, Bilal Nadir ou encore Tadijine Mmadi ont aussi quelques apparitions au compteur, la preuve que Roberto De Zerbi n’hésite pas à lancer des très jeunes joueurs si le coach italien les juge au niveau. Ce n’est à priori pas le cas d’Anis Doubal.
Le latéral gauche tunisien de 19 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, ne compte aucune apparition avec les professionnels et se contente d’évoluer jusqu’à présent avec l’équipe réserve qui joue en National 3. La situation ne semble pas convenir au défenseur gauche olympien, confronté à une trop rude concurrence pour espérer jouer en Ligue 1 avec des éléments d’expérience tels que Emerson, Ulisses Garcia ou Facundo Medina à l’OM. C’est ainsi que selon les informations du site Africa Foot, un départ est plus que jamais à l’ordre du jour pour Anis Doubal.

Anis Doubal souhaite quitter l'OM 

Le média spécialisé affirme que la situation du joueur né en octobre 2006 est suivie de très près par l’Espérance de Tunis. Des négociations ont d’ailleurs démarré entre le club tunisien et le latéral gauche de l’Olympique de Marseille dans l’optique d’une potentielle signature dès janvier ou au plus tard l’été prochain. Le joueur formé à Marignane-Gignac, qui a ensuite débarqué à l’OM en 2019, voit d’un bon oeil l’idée de rejoindre l’Espérance de Tunis afin de lancer définitivement sa carrière dans le monde professionnel. Medhi Benatia et Pablo Longoria ne s’opposeront pas à son départ alors que Roberto De Zerbi ne semble pas en faire un joueur susceptible d’intégrer le groupe professionnel à moyen terme.
