OM : De Zerbi n'a plus d'excuse

L'OM est dans le wagon de tête de la Ligue 1 après 6 journées disputées. Roberto De Zerbi a le matériel pour viser très haut avec les Phocéens.

L'été dernier sur le marché des transferts, l' OM s'est montré très actif. Roberto De Zerbi a eu ce qu'il voulait, notamment en défense. Les résultats sont bons depuis quelques semaines à Marseille, ce qui laisse présager un joli futur pour les troupes phocéennes. Il faudra néanmoins gérer un calendrier chargé. Mais les fans et observateurs de l'OM sont confiants pour leur club. Ils ne veulent plus forcément trouver d'excuses à un club qui possède dans ses rangs des joueurs de très grande qualité. Et ce n'est pas Eric Di Meco qui dira le contraire, lui qui attend énormément de Marseille cette saison. Il met d'ailleurs beaucoup de pression sur De Zerbi.

De Zerbi mis face à ses responsabilités

Sur l'antenne d'RMC, le consultant s'est en effet montré clair concernant l'entraineur italien de l'Olympique de Marseille : « Il suffit de regarder ce que l'OM a fait la saison dernière et son recrutement, être 2e de ce championnat, c'est le minimum syndical. L'OM a 300 millions de budget et les autres, 150. Il faut être dans l'objectif de la saison passée. De Zerbi ne s'enflamme pas parce qu'il s'est rendu compte que tu peux te mettre le feu tout seul.

Le devoir de l'OM est de chercher une deuxième place et d'être là si le PSG fait une saison moyenne. Le PSG a beaucoup de blessés et pas beaucoup recruté. (...) Cet OM est plus fort que la saison dernière. Le gros défaut était de prendre des buts et l'inconstance. (...) Les défenseurs qui sont arrivés changent l'équipe. (...) Il faut rêver le plus longtemps possible. De Zerbi n'a plus d'excuse ».

Ce mardi soir en Ligue des champions, l'OM reçoit l'Ajax. L'heure de démontrer également à l'Europe que les Phocéens sont prêts pour passer un cap. Il faut aussi réagir après la défaite inaugurale sur la pelouse du Real Madrid.