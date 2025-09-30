om 5 joueurs ecartes pour la c1 dont une surprise de zerbi 9 398368

OM : De Zerbi n'a plus d'excuse

OM30 sept. , 10:00
parHadrien Rivayrand
0
L'OM est dans le wagon de tête de la Ligue 1 après 6 journées disputées. Roberto De Zerbi a le matériel pour viser très haut avec les Phocéens. 
L'été dernier sur le marché des transferts, l'OM s'est montré très actif. Roberto De Zerbi a eu ce qu'il voulait, notamment en défense. Les résultats sont bons depuis quelques semaines à Marseille, ce qui laisse présager un joli futur pour les troupes phocéennes. Il faudra néanmoins gérer un calendrier chargé. Mais les fans et observateurs de l'OM sont confiants pour leur club. Ils ne veulent plus forcément trouver d'excuses à un club qui possède dans ses rangs des joueurs de très grande qualité. Et ce n'est pas Eric Di Meco qui dira le contraire, lui qui attend énormément de Marseille cette saison. Il met d'ailleurs beaucoup de pression sur De Zerbi. 

De Zerbi mis face à ses responsabilités 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant s'est en effet montré clair concernant l'entraineur italien de l'Olympique de Marseille : « Il suffit de regarder ce que l'OM a fait la saison dernière et son recrutement, être 2e de ce championnat, c'est le minimum syndical. L'OM a 300 millions de budget et les autres, 150. Il faut être dans l'objectif de la saison passée. De Zerbi ne s'enflamme pas parce qu'il s'est rendu compte que tu peux te mettre le feu tout seul.
Le devoir de l'OM est de chercher une deuxième place et d'être là si le PSG fait une saison moyenne. Le PSG a beaucoup de blessés et pas beaucoup recruté. (...) Cet OM est plus fort que la saison dernière. Le gros défaut était de prendre des buts et l'inconstance. (...) Les défenseurs qui sont arrivés changent l'équipe. (...) Il faut rêver le plus longtemps possible. De Zerbi n'a plus d'excuse ». 

Lire aussi

OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colèreOM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère
Ce mardi soir en Ligue des champions, l'OM reçoit l'Ajax. L'heure de démontrer également à l'Europe que les Phocéens sont prêts pour passer un cap. Il faut aussi réagir après la défaite inaugurale sur la pelouse du Real Madrid. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0623
Rennes

Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes

ICONSPORT_271946_0496
TV

OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match

ICONSPORT_271946_0486
OM

Le groupe de l’OM face à l’Ajax

julian alvarez ou haaland le barca ne rigole plus haaland 18 393824
Mercato

Haaland a choisi son prochain club, Guardiola abdique

Fil Info

10:30
Habib Beye menacé, le choix fort de Rennes
10:20
OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match
10:01
Le groupe de l’OM face à l’Ajax
9:40
Haaland a choisi son prochain club, Guardiola abdique
9:20
OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton
9:00
Modric en pré-retraite à Milan, Rabiot est choqué
8:40
Vinicius menace le Real de signer au PSG
8:20
Zéro match en pro, ça sent la grosse vente pour l’OM
8:00
L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Derniers commentaires

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Cela faisait trèèèès longtemps qu'on avait pas eu un milieu de ce niveau la à Lyon

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Ils ont réussi a pété le site, du moins les discussions.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Comme ton commentaire, c'est de la merde...

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Pour ekitike je peux dire la même chose aussi

OL : Les stats totalement folles de Tyler Morton

Après a Liverpool on lui demander de faire oublier gerrard, c étais un lourd fardeau a porter pour morton

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading