OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère

Excuse moi mais pas envie de voir ou parler en vrai a un raciste. Dsl . A toi de te poser les bonnes questions......'sous homme' faut vraiment oser.
y a rien de confirmé du tout .. c'est super nous reste 20 points pour l'objectif maintient apres on verra .. l'equipe court enormement avec un effectif assez limite. certes on aurait peut etre de bonnes suprises avec gomes rodriguez et molebe en 9 mais rien n'est sur ghezzal est pour le moment cramé faut pas compter sur lui il faut esperer que ca tienne physiquement car en defense on a personne
Excuse moi mais pas beaucoup parle de 'sous homme ' sur un site de foot ou autre.... oui tu fais référence au ss ou autre raciste
Oui enfin ils ont été miraculé et la saison sera longue. Comme à l'époque où y a ait OM champion d Automne on connait la suite. Les Olympiques ont beaucoup de chance
Ben voyons 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
🔥⚪🔵 De Zerbi défend Paixao : "Je n'aime pas trop cette question car ça fait que deux mois qu'il s'est blessé, il n'est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l'a déjà montré en LDC. Mais il n'est pas à 100%, c'est normal car ça fait que 2 mois qu'il s'est blessé."