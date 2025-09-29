OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère

En difficulté pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Igor Paixão n’échappe pas aux critiques. Les attentes sont grandes étant donné le montant investi sur son transfert cet été. Mais mieux vaut éviter d’interroger l’entraîneur Roberto De Zerbi sur la forme du Brésilien.

C’est indéniable, les recrues de l’Olympique de Marseille ont apporté un vrai plus. Les Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Angel Gomes ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, pour ne citer qu’eux, ont nettement élevé le niveau de l’effectif. Il reste néanmoins des doutes sur le renfort le plus cher de l’histoire du club phocéen. Recruté pour 35 millions d’euros (bonus compris), le Brésilien Igor Paixão connaît des débuts compliqués. L’ancien ailier du Feyenoord Rotterdam déçoit à chaque apparition. Les journalistes présents en conférence de presse se sont donc attardés sur son cas et ont fini par agacer Roberto De Zerbi.

« Je n'aime pas trop cette question, a réagi l’entraîneur marseillais. Parce que ça fait deux mois qu'il s'est blessé, il n'est pas dans une condition optimale. Mais c'est un joueur fort, il l'a déjà montré en Ligue des Champions. Parler de Paixão en voulant dire qu'il n'est pas encore bon… Il n'est pas encore à 100% de sa condition physique, car quand un joueur s'arrête pendant deux mois, c'est normal de ne pas être à 100% au niveau physique, non ? Si vous connaissez le football, je pense que vous le savez très bien. Donc cette question ne me plaît pas. »

Il est clair qu’Igor Paixão garde la confiance de son coach, mais aussi celle de son coéquipier Matt O’Riley. « Il a énormément de qualités. C’est un ailier capable de faire la différence. Il est très talentueux et en même temps très humble, ce qui est essentiel. Il va beaucoup nous apporter sur le terrain. Il est jeune, enthousiaste, et très heureux d’être ici. L’année dernière, il a montré qu’il avait le niveau pour être un joueur de premier plan. Nous sommes ravis de l’avoir avec nous », a commenté le milieu anglais auteur de débuts plus convaincants.