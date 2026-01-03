de l om a paris maxime lopez raconte sa fausse joie maxime lopez 18 380881

OM : De Zerbi le harcèle, son chouchou ne reviendra pas

OM03 janv. , 23:30
parEric Bethsy
0
Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a eu l’opportunité de revenir. L’entraîneur Roberto De Zerbi, qu’il a côtoyé à Sassuolo, lui a ouvert la porte de son vestiaire. Mais le milieu de terrain est totalement impliqué dans le projet du Paris FC.
Dans l’attente d’un numéro 10 cet hiver, Roberto De Zerbi ne dirait sûrement pas non à Maxime Lopez. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a connu le milieu de terrain à Sassuolo et l’a systématiquement sollicité au cours de sa carrière. « C'est l'un des meilleurs au monde, a encensé le cadre du Paris FC dans La Gazzetta dello Sport. Il me voulait à Sassuolo, ensuite il a essayé de me faire venir au Shakhtar Donetsk, à Brighton, et même à Marseille. »
Malheureusement pour l’Italien, ses tentatives n’ont jamais abouti. L’attachement de Maxime Lopez à l’Olympique de Marseille aurait pu faire la différence. Mais le joueur formé au club phocéen ne s’est pas laissé tenter. Pour le moment, le frère et coéquipier de Julien Lopez est totalement impliqué dans le projet ambitieux du Paris FC où la philosophie de jeu du coach Stéphane Gilli lui convient parfaitement.
« Il y a toujours cette ambiance familiale, avec des gars qui ont la bonne mentalité, a confié le capitaine parisien. On essaie de jouer un beau football comme à mon arrivée à Sassuolo, où il y avait d'excellents joueurs comme Raspadori, Scamacca et l'indémodable Berardi. Sassuolo est riche, mais le PFC l'est encore plus, et on est à Paris, ce qui attire davantage l'attention. Les choses sont destinées à changer ici. »

Cet hiver et lors des mercatos à venir, l’actionnaire du promu a effectivement prévu d’investir davantage sur le recrutement. « Des recrues seront nécessaires en janvier, et je sais qu'elles arriveront. L'important maintenant, c'est de se concentrer sur le maintien et de construire un projet ambitieux l'été prochain, conformément aux plans des Arnault », a confirmé Maxime Lopez avec l’espoir de concurrencer l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi dans les prochaines saisons.
0
Derniers commentaires

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

mais surement plus realiste que tes fantasmes anti lyonnais

Lille-Rennes : « Une honte », Letang incendie l’arbitre

Et oui mais le toutou de Nasser doit rentrer à la niche.

Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+

LOL

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

Non parce que c même bien plus que 3 points

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

C vrais c’est pour ça que Lyon est l’équipe avec le plus de route mdr tu es toujours là à la ramener quand c lyon!

