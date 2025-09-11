ICONSPORT_269776_0076

OM : De Zerbi est fou, Pavard adore ça

OM11 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
L'OM a réussi à recruter Benjamin Pavard dans les dernières heures du marché des transferts estival. Le joueur français a une grande envie de bien faire à Marseille et n'a pas peur du tempérament de Roberto De Zerbi. 
L'Olympique de Marseille aura été l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. La direction phocéenne n'a pas chômé afin de donner à Roberto De Zerbi le meilleur effectif possible. Sur le papier, l'Italien a du lourd. Encore faudra-t-il qu'il arrive à faire prendre la mayonnaise. Il en va de l'avenir proche de l'OM. Pour l'aider dans ses missions, l'ancien entraîneur de Brighton pourra notamment compter sur la présence de Benjamin Pavard, recruté dans les ultimes heures du mercato. L'international français a hâte de démarrer son aventure à l'OM et n'a pas peur du tempérament volcanique de son entraineur. 

Pavard adore les entraineurs passionnés 

Lors de sa conférence de présentation à l'OM, l'ancien joueur de l'Inter ou encore du Bayern Munich a en effet déclaré qu'il avait l'habitude d'avoir affaire à des entraineurs un peu fous : « De Zerbi volcanique ? Je crois que vous n'avez jamais vu Simone Inzaghi. La première fois en Italie, je me suis dit qu'il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France mais ce sont des vrais passionnés. J'ai hâte de commencer l'aventure avec le coach ».

Lire aussi

OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonneOM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne
A noter que Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, recrues les plus récentes de l'OM, devraient être titularisés ce vendredi soir en Ligue 1 au Stade Vélodrome lors de la réception du FC Lorient. Ils devront évoluer avec la pression du résultat, avec une équipe phocéenne qui compte déjà deux défaites au compteur en seulement trois matchs joués cette saison. Forcément pas acceptable quand on a de si grosses ambitions. 
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ol le groupe pour l olympico sans mikautadze off iconsport 267556 0140 398103
OL

OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique

om rabiot fait un dernier scandale marseille iconsport 266745 0269 398478
OM

OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:00
OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique
22:30
OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot
22:00
La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre
21:30
PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout
20:30
En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG
20:00
Rashford n’a pas le niveau, le Barça lui montre la porte
19:45
LdC : La finale 2027 aura lieu à Madrid, mais pas au Bernabeu

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading