OM : De Zerbi est fou, Pavard adore ça

L'OM a réussi à recruter Benjamin Pavard dans les dernières heures du marché des transferts estival. Le joueur français a une grande envie de bien faire à Marseille et n'a pas peur du tempérament de Roberto De Zerbi.

L'Olympique de Marseille aura été l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. La direction phocéenne n'a pas chômé afin de donner à Roberto De Zerbi le meilleur effectif possible. Sur le papier, l'Italien a du lourd. Encore faudra-t-il qu'il arrive à faire prendre la mayonnaise. Il en va de l'avenir proche de l' OM . Pour l'aider dans ses missions, l'ancien entraîneur de Brighton pourra notamment compter sur la présence de Benjamin Pavard, recruté dans les ultimes heures du mercato. L'international français a hâte de démarrer son aventure à l'OM et n'a pas peur du tempérament volcanique de son entraineur.

Pavard adore les entraineurs passionnés

Lors de sa conférence de présentation à l'OM, l'ancien joueur de l'Inter ou encore du Bayern Munich a en effet déclaré qu'il avait l'habitude d'avoir affaire à des entraineurs un peu fous : « De Zerbi volcanique ? Je crois que vous n'avez jamais vu Simone Inzaghi. La première fois en Italie, je me suis dit qu'il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France mais ce sont des vrais passionnés. J'ai hâte de commencer l'aventure avec le coach ».

A noter que Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, recrues les plus récentes de l'OM, devraient être titularisés ce vendredi soir en Ligue 1 au Stade Vélodrome lors de la réception du FC Lorient. Ils devront évoluer avec la pression du résultat, avec une équipe phocéenne qui compte déjà deux défaites au compteur en seulement trois matchs joués cette saison. Forcément pas acceptable quand on a de si grosses ambitions.