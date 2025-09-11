ICONSPORT_266745_0385

OM : Amine Gouiri, les valises sont prêtes

OM11 sept. , 12:20
parGuillaume Conte
Amine Gouiri a été courtisé cet été, mais l'OM a refusé toutes les approches. Le discours sera probablement différent cet hiver si les choses ne s'arrangent pas pour l'Algérien. 
Bonne pioche de l’OM à Rennes l’hiver dernier, Amine Gouiri a fini l’année en trombe. Que ce soit dans l’axe ou sur le coté gauche, l’international algérien marchait sur l’eau. Bien conscient que tout peut vite être remis en cause à Marseille, le joueur formé à l’OL avait assuré que le plus difficile serait la saison de la confirmation. Et il n’avait pas tort. Moins convaincant en préparation, Amine Gouiri a vu son temps de jeu se réduire et il semble même avoir perdu la confiance de Roberto De Zerbi, qui a du mal à lui trouver sa place sur le terrain. 
Amine Gouiri, le Bayern en rêve pour cet hiver
- La presse allemande
Et c’est dans cette période plus délicate que surgissent des rumeurs sur l’avenir du Fennec. Le Bayern Munich est en effet soupçonné de s’être intéressé à lui cet été, se heurtant toutefois au refus de l’OM d’envisager un transfert pour un joueur arrivé six mois plus tôt, et qui devait profiter de l’exposition de la Ligue des Champions pour faire encore augmenter sa valeur. L’intérêt n’est donc pas allé plus loin, mais la presse allemande annonce clairement qu’il y aura une suite à cela dans les prochains mois. 

Lire aussi

OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonneOM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne
En effet, selon Fussball Transfers, le Bayern Munich compte bien profiter de la situation moins réjouissante d’Amine Gouiri pour revenir à l’attaque dès le mois de janvier, et voir si l’OM est cette fois-ci plus à même d’ouvrir la porte pour son attaquant. Visiblement, les dirigeants bavarois ont un faible pour l’ancien rennais et ne comptent pas abandonner cette piste, estimant que le joueur algérien avait des qualités pour être un apport à l’effectif du Bayern. 
Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici le mois de janvier, mais l’OM, qui a déboursé 19 millions d’euros pour le faire signer début 2025, ne devrait en tout cas pas faire une mauvaise affaire sur le plan financier puisque l’Algérien est désormais évalué à 30 millions d’euros étant donné son contrat solide, son âge encore jeune (25 ans) et ses qualités quand il est en confiance. 
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ol le groupe pour l olympico sans mikautadze off iconsport 267556 0140 398103
OL

OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique

om rabiot fait un dernier scandale marseille iconsport 266745 0269 398478
OM

OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:00
OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique
22:30
OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot
22:00
La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre
21:30
PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout
21:00
OM : De Zerbi est fou, Pavard adore ça
20:30
En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG
20:00
Rashford n’a pas le niveau, le Barça lui montre la porte

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading