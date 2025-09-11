OM : Amine Gouiri, les valises sont prêtes

Amine Gouiri a été courtisé cet été, mais l'OM a refusé toutes les approches. Le discours sera probablement différent cet hiver si les choses ne s'arrangent pas pour l'Algérien.

Bonne pioche de l’OM à Rennes l’hiver dernier, Amine Gouiri a fini l’année en trombe. Que ce soit dans l’axe ou sur le coté gauche, l’international algérien marchait sur l’eau. Bien conscient que tout peut vite être remis en cause à Marseille, le joueur formé à l’OL avait assuré que le plus difficile serait la saison de la confirmation. Et il n’avait pas tort. Moins convaincant en préparation, Amine Gouiri a vu son temps de jeu se réduire et il semble même avoir perdu la confiance de Roberto De Zerbi, qui a du mal à lui trouver sa place sur le terrain.

Amine Gouiri, le Bayern en rêve pour cet hiver - La presse allemande

Et c’est dans cette période plus délicate que surgissent des rumeurs sur l’avenir du Fennec. Le Bayern Munich est en effet soupçonné de s’être intéressé à lui cet été, se heurtant toutefois au refus de l’OM d’envisager un transfert pour un joueur arrivé six mois plus tôt, et qui devait profiter de l’exposition de la Ligue des Champions pour faire encore augmenter sa valeur. L’intérêt n’est donc pas allé plus loin, mais la presse allemande annonce clairement qu’il y aura une suite à cela dans les prochains mois.

En effet, selon Fussball Transfers, le Bayern Munich compte bien profiter de la situation moins réjouissante d’Amine Gouiri pour revenir à l’attaque dès le mois de janvier, et voir si l’OM est cette fois-ci plus à même d’ouvrir la porte pour son attaquant. Visiblement, les dirigeants bavarois ont un faible pour l’ancien rennais et ne comptent pas abandonner cette piste, estimant que le joueur algérien avait des qualités pour être un apport à l’effectif du Bayern.

Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici le mois de janvier, mais l’OM, qui a déboursé 19 millions d’euros pour le faire signer début 2025, ne devrait en tout cas pas faire une mauvaise affaire sur le plan financier puisque l’Algérien est désormais évalué à 30 millions d’euros étant donné son contrat solide, son âge encore jeune (25 ans) et ses qualités quand il est en confiance.