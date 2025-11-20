OM : De Zerbi aux anges, son taulier quitte l'infirmerie

Eloigné des terrains depuis le 22 septembre dernier, Geoffrey Kondogbia est enfin de retour dans le groupe de l’OM. Un atout de poids pour Roberto De Zerbi, qui tient en haute estime l’ancien joueur de Séville.

Auteur d’une performance impressionnante sur la pelouse du Real Madrid en septembre dernier, Geoffrey Kondogbia a totalement disparu de la circulation depuis son match dans la capitale espagnole. Touché au mollet avant la réception du Paris Saint-Germain le 22 septembre, l’international centrafricain est enfin sur le chemin du retour. Dans le groupe pour la réception de Brest avant la trêve internationale, Geoffrey Kondogbia n’était pas entré. Mais durant les deux dernières semaines, l’ancien joueur de Valence et de Séville a continué à s’entraîner avec le groupe et postule à une place de titulaire pour le déplacement à Nice ce vendredi.

Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui tient le joueur de 32 ans en très haute estime comme le confie L’Equipe. « Depuis une grosse semaine, Kondogbia s'est entraîné sans douleur, a souvent intégré l'équipe des titulaires, et il postule pour débuter, vendredi à Nice. D'autant que le taulier, Pierre-Emile Höjbjerg, rincé par ses deux sélections avec le Danemark et rentré mercredi, au lendemain de ses déboires en Écosse » écrit le quotidien national dans son édition du jour. Espérons désormais pour l’OM que Geoffrey Kondogbia parviendra à enchaîner les matchs sans blessure jusqu’à la trêve internationale.

Un retour capital pour l'OM

Sa polyvalence et son expérience font de lui un joueur précieux pour l’effectif olympien et plus encore en cette période durant laquelle d’autres joueurs sont toujours sur le flanc à l’instar de Facundo Medina, Amir Murillo ou encore Nayef Aguerd. Pour le déplacement sur la Côte d’Azur ce vendredi, Roberto De Zerbi devrait aussi récupérer Timothy Weah, Bilal Nadir et Leonardo Balerdi. De quoi offrir un peu plus de solutions à l’entraîneur italien.