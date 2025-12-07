OM : De Zerbi a 100 % raison pour Hojbjerg

L'OM connaît une période de moins bien et certaines questions se posent en interne sur la marche à suivre cet hiver lors du marché des transferts. Il se dit que Pierre-Emile Hojbjerg pourrait quitter le navire.

L' OM a encore perdu des points en Ligue 1 ce week-end lors de son déplacement au LOSC. La situation commence à se tendre dans la cité phocéenne. Certains fans veulent du changement cet hiver avec l'arrivée de joueurs mais surtout le départ des éléments qui n'apportent plus grand-chose à l'Olympique de Marseille. La direction de l'OM est en pleine réflexion concernant la marche à suivre. Ces dernières heures, des rumeurs ont notamment envoyé Pierre-Emile Hojbjerg loin du sud de la France. Mais sauf surprise, l'international danois ne devrait pas quitter l'OM cet hiver.

L'OM dépendant de Hojbjerg ?

Selon Le Phocéen, ce serait en tout cas une grave erreur de laisser partir l’ancien joueur de Tottenham. Pourquoi ? Parce que Hojbjerg est l’un des rares Marseillais à jouer avec une haute intensité. Son comportement sur le terrain est également mis en avant : il n’hésite jamais à donner de la voix pour donner des consignes à ses partenaires. Cela suffit-il à compenser son manque de verticalité ? Rien n’est moins sûr. Mais à Lille vendredi soir, son absence a pu se ressentir au milieu de terrain. Le média marseillais rappelle que dans le nord de la France, aucun leader semblable à Hojbjerg n'a pris le relais. Tout n'est pas non plus désespérant pour l'OM sans le Danois, qui avait par exemple étrillé Nice sans lui, mais les Phocéens ont plus que jamais besoin de leaders.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les pensionnaires du Stade Vélodrome recevront l'AS Monaco. Les Marseillais se doivent de réagir, sous peine de voir leur place dans le top 4 menacée. Entre temps, les hommes de Roberto De Zerbi se déplaceront en Ligue des champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise.