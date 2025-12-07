ICONSPORT_279023_0203

OM : La Provence dégomme De Zerbi

OM07 déc. , 15:30
parMehdi Lunay
Battu à Lille vendredi, l'Olympique de Marseille a livré une prestation indigente dans le Nord. Roberto de Zerbi est mis sur le banc des accusés à cause de ses choix incompréhensibles. L'Italien est sommé de se ressaisir avant la semaine cruciale à venir.
Si les observateurs s'accordent tous à dire que la Ligue 1 version 2025-2026 est amusante et propose de vrais bons matchs, ils excluent logiquement le Lille-OM de vendredi soir. Les deux candidats à la Ligue des champions ont livré un match pauvre avec une mention toute spéciale à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont été stériles offensivement, mettant plus d'une heure à cadrer une frappe. Cette défaite intervient après un nul décevant contre Toulouse au Vélodrome et fragilise Roberto de Zerbi.

De Zerbi sous forte pression à l'OM

L'entraîneur italien irrite supporters et journalistes par la faible qualité du jeu proposé, surtout au vu de l'effectif XXL mis à sa disposition. De plus, ses compositions d'équipe sont très discutables. Le manque de stabilité de son milieu et certains remplacements étranges sont pointés du doigt. Dans un article, La Provence a chargé l'ancien technicien de Brighton. Révélant les doutes en interne sur une méthode qui « ne marche plus », le quotidien provençal a listé les nombreuses erreurs préjudiciables commises par De Zerbi en quelques semaines seulement. 
« Dans l’ensemble les choix du Brescian ne font plus mouche ces temps-ci, et son coaching basé sur son instinct interpelle de plus en plus. […] Pourquoi avoir lancé dans la bataille tous ces minots, en même temps, en laissant sur le banc des joueurs plus expérimentés ? Comment O’Riley a t-il pu se retrouver axial gauche sur la fin de rencontre contre Bergame ? Pourquoi avoir lancé Egan-Riley en latéral gauche même pour une poignée de secondes face à Toulouse ? […] Ces erreurs se voient un peu plus quand les résultats ne suivent pas », a écrit La Provence. Autant dire que la pression va devenir insoutenable pour l'entraîneur olympien en cas de faux pas dans la semaine.
5
Loading