OM : Dani Ceballos va signer en janvier !

L'été dernier, l'Olympique de Marseille visait le recrutement du milieu espagnol Dani Ceballos. Le Real Madrid n'a rien voulu entendre cependant. La donne sera différente en janvier, car Xabi Alonso ne supporte plus du tout le joueur.

Adepte des gros coups au mercato , la direction de l' OM ne s'est pas ratée l'été dernier. Elle a fait venir Benjamin Pavard, Igor Paixao, Nayef Aguerd ou encore Emerson Palmieri. Des éléments talentueux et surtout expérimentés au haut niveau européen. La liste aurait pu être complétée par Dani Ceballos. Triple vainqueur de la Ligue des champions au Real Madrid, le milieu espagnol était tenté par le projet phocéen au dernier mercato. Néanmoins, les Merengue ont bloqué tout transfert et ils ont gardé un joueur considéré comme utile dans la rotation.

Ceballos sera vendu en janvier

Cette grande confiance a été quelque peu trahie par Ceballos depuis. Le milieu de terrain réalise des prestations très décevantes quand il est aligné. La pire de toutes a eu lieu dimanche soir à Elche lors du match nul 2-2 des Madrilènes. Elle a profondément irrité son entraîneur Xabi Alonso qui exige désormais son départ immédiat du club selon le site El Nacional. Outre le niveau sportif, c'est l'état d'esprit montré par Dani Ceballos qui fait tâche au Real Madrid.

Pour Xabi Alonso, le milieu espagnol ne se donne pas à fond sur le terrain et manque d'intensité. Il ne veut pas s'adapter au système prôné par le nouveau coach des Merengue. La direction s'est résignée à le laisser partir au prochain mercato hivernal. Ses exigences financières seront au plus bas pour un joueur quasiment exfiltré du Real. Marseille peut donc réaliser un transfert plus avantageux qu'il y a cinq mois. Reste à voir si le duo Benatia-Longoria tentera encore le coup alors que l'OM possède quand même Angel Gomes ou Bilal Nadir dans ce secteur de jeu.