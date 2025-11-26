ICONSPORT_278006_0074

OM : Dani Ceballos va signer en janvier !

OM26 nov. , 12:00
parMehdi Lunay
1
L'été dernier, l'Olympique de Marseille visait le recrutement du milieu espagnol Dani Ceballos. Le Real Madrid n'a rien voulu entendre cependant. La donne sera différente en janvier, car Xabi Alonso ne supporte plus du tout le joueur.
Adepte des gros coups au mercato, la direction de l'OM ne s'est pas ratée l'été dernier. Elle a fait venir Benjamin Pavard, Igor Paixao, Nayef Aguerd ou encore Emerson Palmieri. Des éléments talentueux et surtout expérimentés au haut niveau européen. La liste aurait pu être complétée par Dani Ceballos. Triple vainqueur de la Ligue des champions au Real Madrid, le milieu espagnol était tenté par le projet phocéen au dernier mercato. Néanmoins, les Merengue ont bloqué tout transfert et ils ont gardé un joueur considéré comme utile dans la rotation.

Ceballos sera vendu en janvier

Cette grande confiance a été quelque peu trahie par Ceballos depuis. Le milieu de terrain réalise des prestations très décevantes quand il est aligné. La pire de toutes a eu lieu dimanche soir à Elche lors du match nul 2-2 des Madrilènes. Elle a profondément irrité son entraîneur Xabi Alonso qui exige désormais son départ immédiat du club selon le site El Nacional. Outre le niveau sportif, c'est l'état d'esprit montré par Dani Ceballos qui fait tâche au Real Madrid.
Pour Xabi Alonso, le milieu espagnol ne se donne pas à fond sur le terrain et manque d'intensité. Il ne veut pas s'adapter au système prôné par le nouveau coach des Merengue. La direction s'est résignée à le laisser partir au prochain mercato hivernal. Ses exigences financières seront au plus bas pour un joueur quasiment exfiltré du Real. Marseille peut donc réaliser un transfert plus avantageux qu'il y a cinq mois. Reste à voir si le duo Benatia-Longoria tentera encore le coup alors que l'OM possède quand même Angel Gomes ou Bilal Nadir dans ce secteur de jeu.
1
Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

