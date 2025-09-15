OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Et non mon petit hibernatus, APPREND A LIRE avant de répondre et de te ridiculiser 😉
le mec qui dit que les lyonnais son sur les article de marseille depuis ce matin tu es ds tout les articles sur lyon mdr tu es meme le premier a commenter csc sur csc ouin ouin
Tu n as jamais mentionné le IPPON de Lacazette,pourquoi ? 🤣
Ça fait bien suer ça !! En même temps il vaut mieux prendre soin de lui !! Courage mr aguerd
oui ben du coup ton com sert a r et en plus tu fais du hors sujet quand tu sais pas quoi dire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Nayef Aguerd a été touché à la tête contre Lorient. Protocole commotion déclenché, il ne sera pas du déplacement face au Real Madrid. #INFOOM #TEAMOM #OLYMPIQUEDEMARSEILLE