OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

A la veille de l'entrée en lice de l'OM en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a appris qu'il devrait se passer de Nayef Aguerd.

Victime d'un choc à la tête lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Lorient, vendredi soir au Vélodrome, Nayef Aguerd ne sera pas du déplacement que l'OM effectue à Madrid en Ligue des champions. Le défenseur international marocain fait l'objet d'un protocole commotion et doit donc être préservé. Sa présence contre le Paris Saint-Germain, dimanche prochain, n'est pas encore remise en cause.