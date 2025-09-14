Marcus Thuram fait vriller l'Inter Milan

Dans un rendez-vous explosif, la Juventus s’est offerte le scalp de l’Inter Milan ce samedi (4-3) lors de la troisième journée de Serie A. Les frères Thuram ont marqué la rencontre de leurs empreintes avec un but chacun. Mais une image de fin de rencontre n’a pas plu aux Tifosi de l’Inter ni à la direction du club.

L’Inter Milan vit son pire début de saison depuis l’exercice 2011-2012. Les Nerazzurri ne comptent que trois points après trois journées. Ce samedi après-midi, le finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions a été battu par la Juventus au terme d’un match fou. Un but de Vasilije Adžić dans les ultimes instants de la rencontre donne la victoire aux Bianconeri. Une défaite qui enfonce un peu plus l’Inter dans ses doutes. Après un été mouvementé, les hommes de Cristian Chivu doivent relancer un nouveau cycle. Et le début de saison est compliqué. Les supporters ne sont pas satisfaits et sont tombés sur Marcus Thuram après la rencontre.

« C'était un match fou, je pense que les supporters ont dû apprécier, et c'est une superbe victoire parce qu'on a affronté une belle équipe […] Mon frère ne riait pas, il me disait "bravo" avec les yeux... Même s'il se moque déjà de ma tête, tout comme papa. Ce soir, je suis fier d'avoir marqué de la tête. » - Khephren Thuram après la rencontre en zone presse

Le club n’a pas apprécié le comportement de Marcus Thuram

Avant le coup de sifflet final, Marcus Thuram est allé retrouver son frère Khéphren Thuram. Les deux hommes ont rigolé ensemble au milieu du rectangle vert, une image qui ne passe pas pour les Interistes. La Gazzetta dello Sport rapporte ce dimanche que les supporters n’ont pas apprécié le comportement du Français après la défaite. Le quotidien italien précise que la direction du club n’a pas non plus aimé l’attitude de son attaquant. Cependant, l’attaquant français reste sur un début de saison solide avec trois buts et une passe décisive en trois journées de Serie A. Les médias italiens précisent que l'entraîneur de l’Inter Milan est déjà dans le collimateur après cette deuxième défaite consécutive. La Gazzetta précise que le nom de José Mourinho circule au sein des supporters de l’Inter pour succéder à Chivu si ce dernier venait à être remercié.