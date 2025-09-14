Marcus Thuram fait vriller l'Inter Milan

« C'était un match fou, je pense que les supporters ont dû apprécier, et c'est une superbe victoire parce qu'on a affronté une belle équipe […] Mon frère ne riait pas, il me disait "bravo" avec les yeux... Même s'il se moque déjà de ma tête, tout comme papa. Ce soir, je suis fier d'avoir marqué de la tête. »- Khephren Thuram après la rencontre en zone presse
En aucun cas il valide puisqu il n y a aucune convocation au tribunal ni sanction vu que la plainte fut retirée Tu le dis toi même que le joueur n a même pas suivi son contrôle donc AUCUN SOUCIS JUDICIAIRE EN ANGLETERRE Simple comme bonjour d agrafer ton bec avec du factuel et de la bonne humeur 🤣
On l a vu encore hier quand je t ai expliqué l histoire de ton club et la fausse création en 1970 ou + bas avec les GROS soucis judiciaire de Greenwood en Angleterre 🤣 Simple comme bonjour et c est toujours un plaisir de piétiner ton bec avec des arguments et de la dérision pour triompher de mon trophée de la petite Kenny
Apprend ce sport en dehors de ton canapé
lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
Gazzetta : Les Thuram, entre buts et polémiques dans une soirée historique. Les tifosi de l’Inter n’ont pas apprécié le comportement de Marcus après le 4-3, lors qu’il a rigolé avec son frère. Le club n’a pas aimé non plus 🗞️