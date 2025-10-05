« Quand j’ai vu qu’il avait signé à l'OM, je voulais signer direct » : Weah a craqué

C’était très important de marquer contre l’Ajax Amsterdam, là, je marque aujourd’hui. J’ai aidé l’équipe. Maintenant, c’est la trêve internationale et je peux me reposer.- Igor Paixao après la rencontre au micro de BeIN Sports
Mais toujours pas de cup depuis 1989 c1 1993 championnat 2010....sacrés ricains ....grande bouche mais petite........
àa sent la jalousie..... vous avez fait venir Sluc qd meme !
Et toujours pas en prison pas comme....nanard .merci au suivant
La trêve internationaux c'est pas du tout du repos , la plupart des joueurs partent en sélection chez les A comme chez les espoirs
Ton palmarès stp sans nanard va y envoi ???? 😄😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
« Quand tu vois un Brésilien aussi technique, c’est toujours magique ! » Timothy Weah, visiblement sous le charme de son coéquipier brésilien Igor Paixão 🪄🇧🇷. @SaberDesfa