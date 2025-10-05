ICONSPORT_272756_0075

« Quand j’ai vu qu’il avait signé à l'OM, je voulais signer direct » : Weah a craqué

OM05 oct. , 16:30
parNathan Hanini
1
L’Olympique de Marseille  a confirmé sa bonne forme ce samedi du côté de Metz. Victoire nette 3-0 pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont pu compter à nouveau sur Igor Paixao. Le Brésilien impressionne ses coéquipiers.
C’était sa semaine, après un doublé en Ligue des champions face à l’Ajax, Igor Paixao a inscrit son premier but en Ligue 1 ce samedi à Metz. Arrivé blessé, le Brésilien lance véritablement sa saison. L’ancien joueur du Feyenoord a contribué au succès de son équipe 3-0. L’OM confirme sa bonne forme du moment après le carton en coupe d’Europe. Avant les rencontres de l’OL et du PSG ce dimanche, le club de la cité phocéenne a pris les commandes du classement de la Ligue 1. Après le match Roberto de Zerbi ne voulait pas s’enflammer et Timothy Weah quant à lui est impressionné par son coéquipier.
C’était très important de marquer contre l’Ajax Amsterdam, là, je marque aujourd’hui. J’ai aidé l’équipe. Maintenant, c’est la trêve internationale et je peux me reposer.
- Igor Paixao après la rencontre au micro de BeIN Sports
En zone mixte, Weah s’est exprimé sur son coéquipier brésilien au micro de Téléfoot. L’international américain ne manque pas de superlatif pour le décrire. « Quand il est arrivé, quand j’ai vu qu’il avait signé ici, je voulais signer direct. Parce que c’est un joueur de haut niveau. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Quand tu vois un Brésilien aussi technique, c’est toujours magique », explique-t-il. Arrivé en provenance de la Juventus avec une option d’achat, l’ancien parisien est très heureux du côté de Marseille. Titulaire pour la sixième fois consécutivement en Ligue 1, Weah s’impose également comme un indiscutable au sein de la formation de Roberto de Zerbi. De son côté, après quelques matchs timorés, Igor Paixao s’impose comme un incontournable au sein de la formation du technicien italien. Désormais la trêve internationale va servir à reposer les organismes.  
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_273000_0074
Ligue 1

La VAR donne un pénalty surréaliste à Monaco-Nice

ICONSPORT_272823_0050
ASSE

ASSE : Davitashvili fait peur à toute la Ligue 2

ICONSPORT_272971_0108
OL

L’OL tombe de haut, les deux coupables désignés

ICONSPORT_272971_0089
Ligue 1

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

Fil Info

18:04
La VAR donne un pénalty surréaliste à Monaco-Nice
17:40
ASSE : Davitashvili fait peur à toute la Ligue 2
17:23
L’OL tombe de haut, les deux coupables désignés
17:05
Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle
17:00
PSG : Hakimi au Real, la presse espagnole en plein délire
16:23
Monaco - Nice : les compos (17h15 sur Ligue1+)
16:00
Indice UEFA : Il remercie le PSG au nom de la France
15:30
Nantes : Pierre Ménès habille Luis Castro pour l'hiver
15:00
Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Mais toujours pas de cup depuis 1989 c1 1993 championnat 2010....sacrés ricains ....grande bouche mais petite........

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

àa sent la jalousie..... vous avez fait venir Sluc qd meme !

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Et toujours pas en prison pas comme....nanard .merci au suivant

Toulouse climatise l'OL dans une fin de match folle

La trêve internationaux c'est pas du tout du repos , la plupart des joueurs partent en sélection chez les A comme chez les espoirs

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Ton palmarès stp sans nanard va y envoi ???? 😄😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
157502495
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
96231-178
11
Brest
8722301111
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading