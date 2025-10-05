« Quand j’ai vu qu’il avait signé à l'OM, je voulais signer direct » : Weah a craqué

L’Olympique de Marseille a confirmé sa bonne forme ce samedi du côté de Metz. Victoire nette 3-0 pour les hommes de Roberto De Zerbi qui ont pu compter à nouveau sur Igor Paixao. Le Brésilien impressionne ses coéquipiers.

C’était sa semaine, après un doublé en Ligue des champions face à l’Ajax, Igor Paixao a inscrit son premier but en Ligue 1 ce samedi à Metz. Arrivé blessé, le Brésilien lance véritablement sa saison. L’ancien joueur du Feyenoord a contribué au succès de son équipe 3-0. L’ OM confirme sa bonne forme du moment après le carton en coupe d’Europe. Avant les rencontres de l’OL et du PSG ce dimanche, le club de la cité phocéenne a pris les commandes du classement de la Ligue 1. Après le match Roberto de Zerbi ne voulait pas s’enflammer et Timothy Weah quant à lui est impressionné par son coéquipier.

C’était très important de marquer contre l’Ajax Amsterdam, là, je marque aujourd’hui. J’ai aidé l’équipe. Maintenant, c’est la trêve internationale et je peux me reposer. - Igor Paixao après la rencontre au micro de BeIN Sports

En zone mixte, Weah s’est exprimé sur son coéquipier brésilien au micro de Téléfoot. L’international américain ne manque pas de superlatif pour le décrire. « Quand il est arrivé, quand j’ai vu qu’il avait signé ici, je voulais signer direct. Parce que c’est un joueur de haut niveau. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Quand tu vois un Brésilien aussi technique, c’est toujours magique », explique-t-il. Arrivé en provenance de la Juventus avec une option d’achat, l’ancien parisien est très heureux du côté de Marseille. Titulaire pour la sixième fois consécutivement en Ligue 1, Weah s’impose également comme un indiscutable au sein de la formation de Roberto de Zerbi. De son côté, après quelques matchs timorés, Igor Paixao s’impose comme un incontournable au sein de la formation du technicien italien. Désormais la trêve internationale va servir à reposer les organismes.