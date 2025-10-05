Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

Facile vainqueur de Metz 3-0 samedi, l'Olympique de Marseille enchaîne les victoires impressionnantes. Au vu du niveau affiché par les Phocéens et de leur confiance, ils s'affirment comme un rival sérieux du PSG en Ligue 1.

Le PSG était presque présent à Metz samedi. Supporters et joueurs messins ont ressenti le même sentiment d'impuissance que lors des confrontations contre l'ogre parisien. Sauf que l'adversaire proposé n'était pas le champion d'Europe mais bien l' Olympique de Marseille . Les Phocéens ont nettement dominé la lanterne rouge dans le jeu, l'emportant 3-0 sans trop forcer finalement. Avec une attaque très efficace pour exploiter la moindre action et une défense plus fournie que jamais en terme de joueurs, l'OM est taillé pour faire de grandes choses cette saison.

L'OM, enfin en mesure de battre le PSG

Largement favori pour finir deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, Marseille parviendra t-il à menacer sérieusement le champion d'Europe 2025 pour le titre ? La récente victoire dans le Classique ne suffit pas à être optimiste. Le club olympien peine souvent à être aussi régulier que le Paris Saint-Germain en Ligue 1. La saison passée, l'OM avait fini à 19 points de son rival parisien et l'écart moyen entre les deux clubs est de 22 points par saison depuis la venue de QSI. Consultant pour BeIN Sports et RMC, Grégory Paisley estime toutefois que les Marseillais peuvent répondre aux attentes car ils sont enfin armés sur le plan mental.

« Ça devient très cohérent en fait. Par rapport à l’intersaison, le recrutement, ils ont passé un step (une marche) par rapport à la saison dernière qui était une saison de transition. On les attendait au tournant cette saison et pour l’instant ça leur donne raison. Il y a certains résultats qui font que cette dynamique s’est enclenchée positivement, il y a eu cette défaite au Real. […] Ils ont pris conscience qu’ils étaient capables de faire de bonnes choses. Ils l’ont confirmé face à Paris et le plus difficile c’était de gagner à Strasbourg. Et ça, ils l’ont fait. A mon avis, mentalement ils ont switché et là ils sont en train de dérouler. Il va falloir compter avec l’OM cette saison, ça c’est une certitude », a t-il analysé dans l'After Foot. Si tel est le cas, Ligue1+ peut se frotter les mains. Inédit depuis 2015 et l'ère Bielsa, un affrontement direct PSG-OM pour le titre va déchainer les passions en France.