Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

OM05 oct. , 15:00
parMehdi Lunay
Facile vainqueur de Metz 3-0 samedi, l'Olympique de Marseille enchaîne les victoires impressionnantes. Au vu du niveau affiché par les Phocéens et de leur confiance, ils s'affirment comme un rival sérieux du PSG en Ligue 1.
Le PSG était presque présent à Metz samedi. Supporters et joueurs messins ont ressenti le même sentiment d'impuissance que lors des confrontations contre l'ogre parisien. Sauf que l'adversaire proposé n'était pas le champion d'Europe mais bien l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont nettement dominé la lanterne rouge dans le jeu, l'emportant 3-0 sans trop forcer finalement. Avec une attaque très efficace pour exploiter la moindre action et une défense plus fournie que jamais en terme de joueurs, l'OM est taillé pour faire de grandes choses cette saison.

L'OM, enfin en mesure de battre le PSG

Largement favori pour finir deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, Marseille parviendra t-il à menacer sérieusement le champion d'Europe 2025 pour le titre ? La récente victoire dans le Classique ne suffit pas à être optimiste. Le club olympien peine souvent à être aussi régulier que le Paris Saint-Germain en Ligue 1. La saison passée, l'OM avait fini à 19 points de son rival parisien et l'écart moyen entre les deux clubs est de 22 points par saison depuis la venue de QSI. Consultant pour BeIN Sports et RMC, Grégory Paisley estime toutefois que les Marseillais peuvent répondre aux attentes car ils sont enfin armés sur le plan mental.
« Ça devient très cohérent en fait. Par rapport à l’intersaison, le recrutement, ils ont passé un step (une marche) par rapport à la saison dernière qui était une saison de transition. On les attendait au tournant cette saison et pour l’instant ça leur donne raison. Il y a certains résultats qui font que cette dynamique s’est enclenchée positivement, il y a eu cette défaite au Real. […] Ils ont pris conscience qu’ils étaient capables de faire de bonnes choses. Ils l’ont confirmé face à Paris et le plus difficile c’était de gagner à Strasbourg. Et ça, ils l’ont fait. A mon avis, mentalement ils ont switché et là ils sont en train de dérouler. Il va falloir compter avec l’OM cette saison, ça c’est une certitude », a t-il analysé dans l'After Foot. Si tel est le cas, Ligue1+ peut se frotter les mains. Inédit depuis 2015 et l'ère Bielsa, un affrontement direct PSG-OM pour le titre va déchainer les passions en France.

Ligue 1

04 octobre 2025 à 17:00
Metz
0
3
Match terminé
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão51'Gouiri76'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
80
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
79
ENTRE
H. Tsitaishvili
MetzMetz
SORT
F. Ballo Touré
MetzMetz
Remplacement
79
ENTRE
B. Djomeni Madjo
MetzMetz
SORT
H. Diallo
MetzMetz
But
76
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
157502495
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
96231-178
11
Brest
8722301111
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

Loading