om noa lang c est bientot plie iconsport 259940 0025 1 394640

OM : Cet attaquant à 25ME pleure en pensant à Marseille

OM22 oct. , 12:40
parClaude Dautel
0
Pendant plusieurs semaines, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont tenté de négocier la signature de Noa Lang. Ce dernier a finalement signé à Naples, mais il le regrette déjà amèrement et l'a clairement fait savoir.
Cela a été l'une des énormes surprises des matchs de mardi soir en Ligue des champions, le PSV Eindhoven a pulvérisé le Naples d'Antonio Conte (6-2). Au sein du club italien, un joueur l'avait évidemment mauvaise après ce carnage, c'est évidemment Noa Lang, qui portait le maillot du club néerlandais la saison passée. Durant tout l'été, l'attaquant de 26 ans a clairement fait savoir qu'il voulait quitter le PSV, et pendant longtemps, il a même fait les yeux doux à l'Olympique de Marseille. Les négociations entre Medhi Benatia et Eindhoven ont duré longtemps, mais finalement aucun accord n'est intervenu et finalement Noa Lang s'est engagé avec les champions d'Italie, dirigées par Antonio Conte. Mais rien ne se passe comme prévu pour l'international néerlandais, et ce dernier regrette amèrement son statut au Napoli, et probablement de ne pas avoir rejoint l'OM en juillet dernier.

Noa Lang et Naples, ça sent déjà le divorce

Entré à l'heure de jeu, mardi soir, face à son ancienne équipe, Noa Lang n'a pas masqué sa colère de ne pas être titularisé plus souvent par Antonio Conte et l'a ouvertement fait savoir dans les médias néerlandais après cette débâcle napolitaine aux Pays-Bas. « Ma situation à Naples ? Je préfère ne rien dire à ce sujet. Je pense que tous les joueurs veulent jouer, n'est-ce pas ? Cela résume tout. Je ne sais pas quoi faire de plus, je m'entraîne dur. Je dois serrer les dents et ne pas craquer. Je n'ai pas d'autre choix étant donné que j'ai signé un contrat avec Naples et maintenant, je dois accepter les choses comme elles sont. Je le redis, je n'ai pas d'autre choix. Si j'ai parlé de tout cela avec le coach ? Je n'ai parlé qu'une seule fois avec Antonio Conte », a expliqué celui qui avait envoyé quelques petits messages à destination des supporters de l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato d'été.

0
