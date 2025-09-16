OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

L’OM débute ce mardi sa campagne de Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid. Avant ce premier rendez-vous européen, Medhi Benatia a révélé l’objectif fixé par Frank McCourt et il peut surprendre.

L’ Olympique de Marseille est de retour en Ligue des Champions et pour les dirigeants olympiens, pas question de mettre la pression aux joueurs sur les résultats qu’ils parviendront à obtenir en Europe. L’OM espère figurer dans le top 24 afin de jouer les barrages mais n’en fait pas un objectif vital comme l’a confié Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence ce week-end. Son directeur sportif Medhi Benatia est sur la même ligne.

En revanche, le directeur du football du club phocéen a été très clair dans les colonnes du Monde sur la nécessité absolue pour l’OM de réussir à se qualifier une seconde fois de suite en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Un objectif vital pour la pérennité économique du club au vu des faibles revenus nationaux.

« L’objectif fixé par Frank McCourt est d’abord de se qualifier chaque année pour la Ligue des champions. C’est vital. Depuis combien d’années l’OM n’a pas disputé deux fois d’affilée cette compétition ? Il faut rappeler à tout le monde d’où l’on vient. Ensuite, quand tu portes ce maillot, que tu es tiré par la ferveur de cette ville, tu dois te rendre à Madrid, à Bruges, recevoir l’Ajax, le Sporting Lisbonne et Liverpool en te disant, on va faire quelque chose ! » a lancé Medhi Benatia dans Le Monde, avant de poursuivre.

L'OM vise deux qualifications de suite en C1

« Parce que ça, c’est l’Olympique de Marseille, et c’est l’OM que je veux construire. Mais je ne peux pas dire aux joueurs : "Les gars, si on ne va pas minimum en demi-finale ou en quarts, c’est une honte" Ce ne serait pas bénéfique » estime l’ancien capitaine de la Juventus Turin et de la sélection marocaine. Pour l’OM, l’objectif est donc clair : parvenir à se re-qualifier en estime l’ancien capitaine de la Juventus Turin et de la sélection marocaine. Pour l’OM, l’objectif est donc clair : parvenir à se re-qualifier en Ligue des Champions . Y briller serait la cerise sur le gâteau même si du côté des dirigeants marseillais, on vivrait sans doute plus mal qu’on ne veut bien le dire un échec cuisant dans cette compétition avec un classement final au-delà de la 24e place dans la phase de ligue.