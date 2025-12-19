OM : Chelsea attaque, Longoria n’a pas fini de souffrir

Déterminé à faciliter le développement de ses jeunes, l’Olympique de Marseille doit résister aux assauts de Chelsea. Le cador anglais tente de chiper l’ailier Saïd Remadnia dont les agents discutent avec les dirigeants londoniens.

Si l’Olympique de Marseille n’est pas forcément réputé pour la qualité de son centre de formation, c’est désormais une priorité pour Pablo Longoria. Le président marseillais a de nouveau insisté jeudi sur la nécessité d’intégrer davantage de jeunes dans l’équipe première. A l’image de Darryl Bakola ou de Robinio Vaz, d’autres talents pourraient se révéler dans les mois et années à venir. Du moins si le club phocéen parvient à conserver ses meilleurs éléments.

Le vice-champion de France a déjà connu des échecs comme Samba Konaté, brièvement passé par l’académie olympienne avant ses débuts chez les pros à Leipzig. « Quand Samba Konaté a débuté avec Leipzig (6-0 contre l'Eintracht Francfort le 6 décembre), ça m’a fait mal au coeur car il est passé par le club et a fait sa première apparition ailleurs », avouait Pablo Longoria cette semaine. Autant dire que le dirigeant vivrait mal le départ de Saïd Remadnia. A seulement 16 ans, l’ailier de l’Olympique de Marseille évolue déjà avec réussite chez les U19. Son évolution ne passe pas inaperçue à l’étranger, et plus précisément en Angleterre où Chelsea tente d’arracher sa signature.

Chelsea avance bien

Le média Africafoot révèle des discussions avancées entre les Blues et les agents de l'international U17 algérien. Apparemment, le projet présenté par les Londoniens ne laisse pas Saïd Remadnia insensible. On sait pourtant que le cador anglais aime empiler les talents sans forcément leur garantir un avenir au plus haut niveau. Quoi qu’il en soit, ce rapprochement n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui risque de perdre l’un des jeunes les plus prometteurs de son centre de formation.