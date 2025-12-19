OM : Chelsea attaque, Longoria n’a pas fini de souffrir

om longoria veut virer quatre joueurs de toute urgence iconsport 184730 0239 1 398511
Déterminé à faciliter le développement de ses jeunes, l’Olympique de Marseille doit résister aux assauts de Chelsea. Le cador anglais tente de chiper l’ailier Saïd Remadnia dont les agents discutent avec les dirigeants londoniens.
Si l’Olympique de Marseille n’est pas forcément réputé pour la qualité de son centre de formation, c’est désormais une priorité pour Pablo Longoria. Le président marseillais a de nouveau insisté jeudi sur la nécessité d’intégrer davantage de jeunes dans l’équipe première. A l’image de Darryl Bakola ou de Robinio Vaz, d’autres talents pourraient se révéler dans les mois et années à venir. Du moins si le club phocéen parvient à conserver ses meilleurs éléments.
Le vice-champion de France a déjà connu des échecs comme Samba Konaté, brièvement passé par l’académie olympienne avant ses débuts chez les pros à Leipzig. « Quand Samba Konaté a débuté avec Leipzig (6-0 contre l'Eintracht Francfort le 6 décembre), ça m’a fait mal au coeur car il est passé par le club et a fait sa première apparition ailleurs », avouait Pablo Longoria cette semaine. Autant dire que le dirigeant vivrait mal le départ de Saïd Remadnia. A seulement 16 ans, l’ailier de l’Olympique de Marseille évolue déjà avec réussite chez les U19. Son évolution ne passe pas inaperçue à l’étranger, et plus précisément en Angleterre où Chelsea tente d’arracher sa signature.

Chelsea avance bien

Le média Africafoot révèle des discussions avancées entre les Blues et les agents de l'international U17 algérien. Apparemment, le projet présenté par les Londoniens ne laisse pas Saïd Remadnia insensible. On sait pourtant que le cador anglais aime empiler les talents sans forcément leur garantir un avenir au plus haut niveau. Quoi qu’il en soit, ce rapprochement n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui risque de perdre l’un des jeunes les plus prometteurs de son centre de formation.
0
Derniers commentaires

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Oui mais le niveau affiché contre Lorient et Auxerre était affreux. Et contre le PFC on menait 3 à 0

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

Quelle scoumoune

Strasbourg plus fort que le PSG, l’UEFA a parlé

Ces coupes n'ont pas la même valeur .Pourquoi la même valeur de point?

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

T'y t'y connais en kleenex le puceau

Le Barça fait une Yamal, le Real le fait vomir

Tout ceci est très constructif… et surtout d'une nullité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

