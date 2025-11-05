ICONSPORT_275433_0030

OM : Ces trois joueurs vont signer à Marseille en janvier !

OM05 nov. , 8:40
parClaude Dautel
0
L'Olympique de Marseille ne sera pas inactif au mercato d'hiver, même si Roberto De Zerbi a un bel effectif. Trois joueurs sont d'ores et déjà ciblés par Pablo Longoria et Medhi Benatia.
Les supporters de l'OM ont l'esprit tourné vers la Ligue des champions, et la réception de l'Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome. Mais les dirigeants phocéens savent qu'une qualification de Marseille pour le prochain tour sera rémunératrice, et ils veulent donner à Roberto De Zerbi les moyens d'y parvenir. Mais surtout, ils veulent que désormais chaque saison l'Olympique de Marseille soit qualifié pour une compétition devenue aussi cruciale financièrement que pour attirer des joueurs. Alors, même si le technicien italien a enregistré la signature de plusieurs joueurs cet été, et non des moindres, De Zerbi va avoir de nouveaux renforts en janvier prochain. Le compte insider Le Petit OM, toujours très bien informé, révèle que du côté de la Commanderie on travaille activement pour faire signer trois joueurs dont les profils sont déjà clairement identifiés.

L'OM a déjà les idées claires pour le prochain mercato

Pour le compte spécialisé, le staff de l'Olympique de Marseille sait déjà ce qu'il veut. « Et oui, sans surprise il manque 3 joueurs dans cette équipe : Un 10 créateur, un 6 physique capable de porter la balle ( bye bye Kondogbia) et une doublure à Mason Greenwood. Ça tombe bien, ce sont les profils de joueurs sur lesquels planche la direction pour janvier », précise Le Petit OM, qui ne va cependant pas jusqu'à donner des noms. Il est vrai que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont l'habitude de travailler très discrètement et ne sont pas du genre à laisser fuiter leurs pistes. Mais quoi qu'il en soit, le mercato d'hiver sera très actif du côté de l'OM, ce que les supporters marseillais adorent par-dessus tout. Et c'est peu dire que depuis que Pablo Longoria est président de l'Olympique de Marseille, ils se régalent, ce dernier multipliant les opérations. Et on ne serait pas si étonné que cela que plus de trois joueurs arrivent à l'OM en janvier 2026.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

