TV : OM - Atalanta, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue des Champions03 nov. , 6:50
parAlexis Rose
1
Deux semaines après sa cuisante défaite au Sporting, l’Olympique de Marseille va tenter de se racheter devant son public du Vélodrome contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

Quelle heure pour OM - Atalanta ?

Sorti d’une petite période de moins bien lors de sa timide victoire à Auxerre en L1 samedi (1-0), le club phocéen veut maintenant retrouver le chemin de la victoire en Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Roberto De Zerbi devront dominer l’Atalanta, un très bon club italien. Ce match se jouera ce mercredi 5 novembre à 21h00 au Stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Atalanta ?

Alors que le choc entre le PSG et le Bayern Munich ne sera pas sur la chaîne principale du groupe Canal, ce match entre Marseille et Bergame sera bien diffusé sur l’antenne de Canal+.

Les compos probables de OM - Atalanta :

Plongé dans le ventre mou du classement de la phase régulière de la C1 avec seulement trois points en trois journées, à cause notamment de ses défaites contre le Real Madrid et le Sporting, l’OM n’a plus vraiment le droit à l’erreur durant cette campagne européenne. Autant dire que pour leur retour au Vélodrome, les Olympiens vont devoir l’emporter. Sauf que pour ce match, De Zerbi devra faire avec beaucoup de blessés, comme Balerdi, Emerson, Gouiri, Kondogbia, Lirola, Medina, Nadir, Weah ou Traoré.

Lire aussi

L1 : En souffrance, l'OM récupère la 2e placeL1 : En souffrance, l'OM récupère la 2e place
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Aguerd, Egan Riley - Murillo, Vermeeren, Hojbjerg, Gomes - Greenwood, Aubameyang, Paixao.
Classé juste devant Marseille en LDC avec un point d’avance, l’Atalanta connaît une saison difficile. Très loin du grand Bergame, qui avait d’ailleurs battu l’OM en demi-finales de l’Europa League en 2024, l’Atalanta ira à Marseille pour ramener au moins un point. Pour ce match, Ivan Juric devra composer sans Bakker, De Roon, Maldini ou Scalvini
La compo probable de l’Atalanta Bergame : Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Krstovic, Lookman.

Champions League

05 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Atalanta
1
