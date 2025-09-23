OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Au lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Vélodrome, la LFP a tranché : le but inscrit par les Phocéens ne vient pas de Nayef Aguerd.

Il n'aura fallu que cinq petites minutes à l' OM de Roberto De Zerbi pour casser une série noire : cela faisait six rencontres que les Phocéens n'avaient plus marqué face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et si tout le monde croyait que le but venait de Nayef Aguerd, il n'en est finalement rien.

Olympique Marseille Ligue 1 # 6 V D V D V Ligue 1 Matchs 5 V Victoire 3 M Match nul 0 D Défaite 2 Buts Marqués 10 Buts Encaissés 4 Matchs Récents Tout afficher 22 septembre 2025 à 20:00 Ligue 1 Olympique Marseille 1 — 0 Match terminé Paris Saint Germain 16 septembre 2025 à 21:00 Champions League Real Madrid 2 — 1 Match terminé Olympique Marseille Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . M. Greenwood ENG,NIR,SCO,WAL • Âge 23 • Attaquant Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 97 . P. Aubameyang GAB • Âge 36 • Attaquant Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

La commission des compétitions de la Ligue de football professionnelle a tranché. Après revisionnage du but marseillais, le ballon est entré dans les cages de Lucas Chevalier par l'intermédiaire de… Marquinhos. Le but est donc attribué au défenseur parisien en tant que contre-son-camp. Pour rappel, l'OM a rapidement ouvert le score sur un tir pied gauche de Mason Greenwood dévié au point de pénalty, avant que Lucas Chevalier ne rate complètement sa sortie et que le ballon ne tombe sur la tête de Marquinhos, en plein duel avec Nayef Aguerd, justement.