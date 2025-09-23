ICONSPORT_271638_0236
Nayef Aguerd

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

OM23 sept. , 19:20
parQuentin Mallet
Au lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Vélodrome, la LFP a tranché : le but inscrit par les Phocéens ne vient pas de Nayef Aguerd.
Il n'aura fallu que cinq petites minutes à l'OM de Roberto De Zerbi pour casser une série noire : cela faisait six rencontres que les Phocéens n'avaient plus marqué face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et si tout le monde croyait que le but venait de Nayef Aguerd, il n'en est finalement rien.
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #6
V
D
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs5
V
Victoire3
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués10
Buts Encaissés4

Matchs Récents

Tout afficher
22 septembre 2025 à 20:00
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
16 septembre 2025 à 21:00
Champions League
Real MadridReal Madrid
2
1
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 23 Attaquant
Matchs5
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
La commission des compétitions de la Ligue de football professionnelle a tranché. Après revisionnage du but marseillais, le ballon est entré dans les cages de Lucas Chevalier par l'intermédiaire de… Marquinhos. Le but est donc attribué au défenseur parisien en tant que contre-son-camp. Pour rappel, l'OM a rapidement ouvert le score sur un tir pied gauche de Mason Greenwood dévié au point de pénalty, avant que Lucas Chevalier ne rate complètement sa sortie et que le ballon ne tombe sur la tête de Marquinhos, en plein duel avec Nayef Aguerd, justement.
Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

On a grillle oui oui mais pour ça il faut + de 30 de QI Soit fier de tes trolls

TV : Carton d'audience pour Ligue 1+ et OM-PSG

La Kermesse du lundi soir a fait combien ?

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Nous ce est pas grâce à l arbitrage

« Une honte », le classement du Ballon d’Or fait hurler

Yamal est encore très jeune, il aura l année prochaine, si il gagne le mondial y de grande chances que c'est lui

OM - PSG : Nayef Aguerd n'est plus le héros marseillais

Regarde l'action et le parisien qui s'appuie sur l'épaule d'Aguerd. Tu comprendras que c'est un juste retour de bâton car sans cette faute, c'est bien Aguerd qui aurait fait la tête du but.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading