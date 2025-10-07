ICONSPORT_270064_0223
Nayef Aguerd

OM : Balerdi privé de brassard, il en rêve

OM07 oct. , 22:30
parQuentin Mallet
Recruté en toute fin de mercato estival pour renforcer le secteur défensif de l'Olympique de Marseille, Nayef Aguerd est sur un nuage. Pour certains observateurs, il mérite même de récupérer le brassard de capitaine détenu par Leonardo Balerdi.
En toute fin de mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mis la main sur le convoité Nayef Aguerd contre 23 millions d'euros. Une recrue désirée par Roberto De Zerbi qui souhaitait avoir plus de profondeur dans son secteur défensif, ainsi qu'un joueur d'expérience à associer aux côtés de Leonardo Balerdi. Et on ne peut pas dire que l'Olympique de Marseille ait fait une mauvaise affaire.
N. Aguerd

N. Aguerd

MoroccoMaroc Âge 29 Défenseur

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Absent uniquement pour le déplacement à Madrid en Ligue des champions à cause d'un protocole commotion, Aguerd a participé à tous les autres matchs de l'OM depuis son arrivée pour un bilan de 5 victoires en autant de rencontres. Ce qui frappe surtout, c'est son adaptation ultra rapide qui lui permet d'afficher, déjà, un très haut niveau. Au point d'aller chercher le brassard de capitaine promis à Leonardo Balerdi ? C'est en tout cas ce qui ressort d'un débat publié sur la chaine Youtube du média Football Club de Marseille.

Balerdi secoué, Aguerd doit reprendre le brassard

« S'il y avait bien un joueur qu'il fallait prendre, c'était Nayer Aguerd. Même Balerdi sera meilleur avec lui », a d'abord affirmé Nicolas Filhol pour lancer le débat autour de Nayef Aguerd. Invité du jour, Jalil Zeroual, coach sportif et supporter de l'OM, va beaucoup plus loin. « Balerdi sera meilleur avec lui, oui, mais il faut surtout lui enlever ce brassard qui lui met trop de pression et le mettre sur le vrai boss. Parce que le vrai boss est là, il peut jouer en costume. La passe qu'il fait contre l'Ajax montre le talent qu'il a (Aguerd). C'était le patron qu'il manquait. On avait ce problème derrière, c'était trop léger. Ils sont allés le prendre lui, je suis content. Il a cette fibre OM », a-t-il lâché.
Leonardo Balerdi doit-il s'inquiéter pour son brassard ? Pour l'heure, lui aussi est utilisé fréquemment par Roberto De Zerbi, et lui aussi sort des prestations de haut niveau. Pas de quoi faire changer d'avis l'entraineur italien. Mais jusqu'à quand ?
