OM : Balerdi privé de brassard, il en rêve

Recruté en toute fin de mercato estival pour renforcer le secteur défensif de l'Olympique de Marseille, Nayef Aguerd est sur un nuage. Pour certains observateurs, il mérite même de récupérer le brassard de capitaine détenu par Leonardo Balerdi.

En toute fin de mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mis la main sur le convoité Nayef Aguerd contre 23 millions d'euros. Une recrue désirée par Roberto De Zerbi qui souhaitait avoir plus de profondeur dans son secteur défensif, ainsi qu'un joueur d'expérience à associer aux côtés de Leonardo Balerdi. Et on ne peut pas dire que l' Olympique de Marseille ait fait une mauvaise affaire.

N. Aguerd Maroc • Âge 29 • Défenseur Friendly International Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Absent uniquement pour le déplacement à Madrid en Ligue des champions à cause d'un protocole commotion, Aguerd a participé à tous les autres matchs de l'OM depuis son arrivée pour un bilan de 5 victoires en autant de rencontres. Ce qui frappe surtout, c'est son adaptation ultra rapide qui lui permet d'afficher, déjà, un très haut niveau. Au point d'aller chercher le brassard de capitaine promis à Leonardo Balerdi ? C'est en tout cas ce qui ressort d'un débat publié sur la chaine Youtube du média Football Club de Marseille.

Balerdi secoué, Aguerd doit reprendre le brassard

« S'il y avait bien un joueur qu'il fallait prendre, c'était Nayer Aguerd. Même Balerdi sera meilleur avec lui », a d'abord affirmé Nicolas Filhol pour lancer le débat autour de Nayef Aguerd. Invité du jour, Jalil Zeroual, coach sportif et supporter de l'OM, va beaucoup plus loin. « Balerdi sera meilleur avec lui, oui, mais il faut surtout lui enlever ce brassard qui lui met trop de pression et le mettre sur le vrai boss. Parce que le vrai boss est là, il peut jouer en costume. La passe qu'il fait contre l'Ajax montre le talent qu'il a (Aguerd). C'était le patron qu'il manquait. On avait ce problème derrière, c'était trop léger. Ils sont allés le prendre lui, je suis content. Il a cette fibre OM », a-t-il lâché.

Leonardo Balerdi doit-il s'inquiéter pour son brassard ? Pour l'heure, lui aussi est utilisé fréquemment par Roberto De Zerbi, et lui aussi sort des prestations de haut niveau. Pas de quoi faire changer d'avis l'entraineur italien. Mais jusqu'à quand ?