OM : Ce joueur déprime, Aubameyang a le remède

Ce mercredi soir, l'OM recevra le SCO d'Angers au Stade Vélodrome pour tenter de rebondir après sa défaite à Lens. Robinio Vaz pourrait encore avoir des minutes de jeu à se mettre sous la dent.

L' OM est tombé de haut samedi soir sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Robinio Vaz profitait des absences et était titulaire au poste d'attaquant. Le jeune attaquant marseillais, qui a montré de très belles choses ces dernières semaines, est néanmoins passé à côté face aux Sang et Or. Le Phocéen de 18 ans reste soutenu par les fans et observateurs de l'OM, ravis de voir évoluer un jeune joueur avec autant de potentiel. Même sentiment du côté de Pierre-Emerick Aubameyang, qui veut que son partenaire se ressaisisse tout en gardant la tête froide.

Aubameyang donne un précieux conseil à Vaz

Ce mardi en conférence de presse, l'expérimenté gabonais de l'Olympique de Marseille a en effet envoyé un message puissant à Robinio Vaz : « Face à Lens ? Il avait de la déception après son match. On n'a pas eu le temps d'en discuter encore mais ça va arriver aujourd'hui ou demain. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête, qu'il garde cette folie de Minot. Cela arrive de rater un match et ce n'est pas très grave. Avec ce qu'il a montré depuis le début, on sait ce qu'il peut nous apporter. J'ai confiance en lui ».

Bien entouré à l'OM, Vaz peut s'avancer en confiance lors de ses prochaines sorties. A seulement 18 ans, son état d'esprit est loué par son entraineur et ses partenaires. Depuis le début de la saison avec les couleurs phocéennes, le natif de Mantes-la-Jolie a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. De Zerbi devrait pas mal compter sur lui, surtout avec l'absence longue durée d'Amine Gouiri.