ICONSPORT_272756_0138
Robinio Vaz

OM : Ce joueur déprime, Aubameyang a le remède

OM28 oct. , 19:40
parHadrien Rivayrand
1
Ce mercredi soir, l'OM recevra le SCO d'Angers au Stade Vélodrome pour tenter de rebondir après sa défaite à Lens. Robinio Vaz pourrait encore avoir des minutes de jeu à se mettre sous la dent. 
L'OM est tombé de haut samedi soir sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Robinio Vaz profitait des absences et était titulaire au poste d'attaquant. Le jeune attaquant marseillais, qui a montré de très belles choses ces dernières semaines, est néanmoins passé à côté face aux Sang et Or. Le Phocéen de 18 ans reste soutenu par les fans et observateurs de l'OM, ravis de voir évoluer un jeune joueur avec autant de potentiel. Même sentiment du côté de Pierre-Emerick Aubameyang, qui veut que son partenaire se ressaisisse tout en gardant la tête froide. 

Aubameyang donne un précieux conseil à Vaz 

Ce mardi en conférence de presse, l'expérimenté gabonais de l'Olympique de Marseille a en effet envoyé un message puissant à Robinio Vaz : « Face à Lens ? Il avait de la déception après son match. On n'a pas eu le temps d'en discuter encore mais ça va arriver aujourd'hui ou demain. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête, qu'il garde cette folie de Minot. Cela arrive de rater un match et ce n'est pas très grave. Avec ce qu'il a montré depuis le début, on sait ce qu'il peut nous apporter. J'ai confiance en lui »

Lire aussi

OM-Angers : Deux titulaires sont forfaitsOM-Angers : Deux titulaires sont forfaits
Bien entouré à l'OM, Vaz peut s'avancer en confiance lors de ses prochaines sorties. A seulement 18 ans, son état d'esprit est loué par son entraineur et ses partenaires. Depuis le début de la saison avec les couleurs phocéennes, le natif de Mantes-la-Jolie a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues pour 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. De Zerbi devrait pas mal compter sur lui, surtout avec l'absence longue durée d'Amine Gouiri. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_258213_0204
OM

Endrick à l'OM, mauvaise nouvelle

nantes luis castro menace deja iconsport 265806 0107 397062
FC Nantes

Vinicius pas titulaire à Nantes, Luis Castro est clair

ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : Des recrues en janvier, Paulo Fonseca salive

ICONSPORT_271638_0465
Ligue 1

TV : Ligue 1+ fait mieux que Canal+, la LFP rigole

Fil Info

21:30
Endrick à l'OM, mauvaise nouvelle
21:00
Vinicius pas titulaire à Nantes, Luis Castro est clair
20:30
OL : Des recrues en janvier, Paulo Fonseca salive
20:00
TV : Ligue 1+ fait mieux que Canal+, la LFP rigole
19:54
ASSE - Pau : les compos (20h30 sur beIN Sports 2)
19:30
L'OL avec Molebe et Rodriguez contre Paris
19:20
Lille : L'UEFA va punir Olivier Létang
19:15
C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

Derniers commentaires

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

Déjà 2 défaites en 3 matchs de LdC pour l'💩OMerde ; pour rappel, la saison dernière, à ce stade de la compétition, Brest avait déjà 7 points, et était donc invaincu après 3 journées ! OMdr 😁😂🤣

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Tu as bu ou pris des produits? Que viennent faire ici ces attaques de misogynie ou anticléricale ? Tu crois que ça renforce ton propos? Tu te discrédites...

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

Parole de Greg Hibernatus con gelé en 1993.

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

Apparemment, le joueurs ne se reposent pas vraiment lorsqu'ils sont absences pour cause(s) de blessure(s)... 😊

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

Et sinon t'aurais pas l'heure ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading