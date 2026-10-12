OM : Ce jeune impressionne, un jackpot se prépare

Surtout que sur ce match la , Lens mérite largement sa victoire... c''est fou d'arriver a chialer sur l'arbitrage après s'être fait balader comme ça
Personne n'en parlait quand c'était contre le PSG au trophée, étrangement.
Ca devient ultra pénible ces chouineries systématique week end après week end. On devient une ligue de pleureuses. Alors oui certaines décisions peuvent faire bondir voire tuer un matche, mais remettre chaque fait déplorable sur le dos des arbitres est nocif et détestable en olis d'être anti productif car cela leur ajoute une pression qui les empêchera la prochaine fois de siffler ou pas.
ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...
t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading