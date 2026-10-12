OM : Ce jeune impressionne, un jackpot se prépare
Kamissoko

OM : Ce jeune impressionne, un jackpot se prépare

OM
parHadrien Rivayrand
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L’OM a battu l’ESTAC ce dimanche soir en Ligue 1. Le jeune Nouhoum Kamissoko a su saisir sa chance et séduire les observateurs du club phocéen.
L’OM a quelque peu relevé la tête en Ligue 1 en allant s’imposer à Troyes ce dimanche soir. Tout n’a pas été parfait du côté des Phocéens, mais les trois points étaient bien l’essentiel. Pour ce déplacement dans l’Aube, Bruno Genesio devait en plus composer avec de nombreuses absences, notamment au milieu de terrain. Nouhoum Kamissoko était ainsi titularisé et constituait clairement l’une des principales interrogations de cette rencontre entre l’OM et Troyes. Le jeune Marseillais s’en est bien sorti et a même séduit Walid Acherchour.

Kamissoko, Acherchour en redemande 

Sur les ondes de RMC, le consultant n’a en effet pas tari d’éloges sur le joueur malien de 21 ans : « Kamissoko a fait un superbe match. Pour un premier match bourbier comme ça avec l’OM, je l’ai trouvé très serein. Il a montré qu’il pouvait être une solution crédible pour certains matchs de Ligue 1 ou d’Europa League. Il a de la personnalité et ce n’était pas simple à gérer. Je ne dis pas que ce sera Yaya Touré, mais c’est un bon message envoyé. Genesio et Lorenzi n’étaient pas dithyrambiques sur la qualité des joueurs, mais il y a du très bon boulot fait par les éducateurs. (...) Il y a de la valeur marchande à créer ».

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Bruno Genesio pourra donc retenir plusieurs satisfactions de cette rencontre à Troyes. C’était bien là l’essentiel pour l’entraîneur phocéen, qui n’a pas pu recruter comme il le souhaitait lors du dernier mercato estival. Ce jeudi soir, l’OM recevra l’Olympiakos en Ligue Europa avant de se déplacer à Angers en championnat.
Kamissoko pourrait à nouveau bénéficier de temps de jeu lors de ces prochaines échéances. À lui d’enchaîner les bonnes performances, ce qui reste le plus difficile pour un jeune joueur, d’autant plus dans un club aussi exigeant que l’Olympique de Marseille.
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Surtout que sur ce match la , Lens mérite largement sa victoire... c''est fou d'arriver a chialer sur l'arbitrage après s'être fait balader comme ça

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Personne n'en parlait quand c'était contre le PSG au trophée, étrangement.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Ca devient ultra pénible ces chouineries systématique week end après week end. On devient une ligue de pleureuses. Alors oui certaines décisions peuvent faire bondir voire tuer un matche, mais remettre chaque fait déplorable sur le dos des arbitres est nocif et détestable en olis d'être anti productif car cela leur ajoute une pression qui les empêchera la prochaine fois de siffler ou pas.

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

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