OM : Ce jeune impressionne, un jackpot se prépare

L’OM a battu l’ESTAC ce dimanche soir en Ligue 1. Le jeune Nouhoum Kamissoko a su saisir sa chance et séduire les observateurs du club phocéen.

L’ OM a quelque peu relevé la tête en Ligue 1 en allant s’imposer à Troyes ce dimanche soir. Tout n’a pas été parfait du côté des Phocéens, mais les trois points étaient bien l’essentiel. Pour ce déplacement dans l’Aube, Bruno Genesio devait en plus composer avec de nombreuses absences, notamment au milieu de terrain. Nouhoum Kamissoko était ainsi titularisé et constituait clairement l’une des principales interrogations de cette rencontre entre l’OM et Troyes. Le jeune Marseillais s’en est bien sorti et a même séduit Walid Acherchour.

Kamissoko, Acherchour en redemande

Sur les ondes de RMC, le consultant n’a en effet pas tari d’éloges sur le joueur malien de 21 ans : « Kamissoko a fait un superbe match. Pour un premier match bourbier comme ça avec l’OM, je l’ai trouvé très serein. Il a montré qu’il pouvait être une solution crédible pour certains matchs de Ligue 1 ou d’Europa League. Il a de la personnalité et ce n’était pas simple à gérer. Je ne dis pas que ce sera Yaya Touré, mais c’est un bon message envoyé. Genesio et Lorenzi n’étaient pas dithyrambiques sur la qualité des joueurs, mais il y a du très bon boulot fait par les éducateurs. (...) Il y a de la valeur marchande à créer ».

Bruno Genesio pourra donc retenir plusieurs satisfactions de cette rencontre à Troyes. C’était bien là l’essentiel pour l’entraîneur phocéen, qui n’a pas pu recruter comme il le souhaitait lors du dernier mercato estival. Ce jeudi soir, l’OM recevra l’Olympiakos en Ligue Europa avant de se déplacer à Angers en championnat.

Kamissoko pourrait à nouveau bénéficier de temps de jeu lors de ces prochaines échéances. À lui d’enchaîner les bonnes performances, ce qui reste le plus difficile pour un jeune joueur, d’autant plus dans un club aussi exigeant que l’Olympique de Marseille.