EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
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c
Est-ce que tu as bien vu... les 3 équipes que va rencontrer l'OM ? ^^
ca fait bcp quand on voit aussi le cas atekamé contre fener et le nombre de cas en l1 c'est assez particulier
j ai bien regardé le reglement et effectivement sur le but d'himbert le gardien ne maitrise pas le ballon completement .. il aurait donc pu etre validé sur tagliaffico grosse poussette avec le bras .. et openda sans commentaire tout le monde l"a vu
c est noté. en meme tps tu dis ca a chaque match;;; T ES GENTL
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15