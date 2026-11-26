5e journée d'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Lillestrom SK : 0-0.

Dans l'incapacité à faire sauter le verrou de Lillestrom, l'Olympique Lyonnais doit se contenter d'un match nul (0-0) qui permet aux Gones d'avancer petitement dans leur quête de qualification.

Pour les débuts européens de Carlos Vicens sur le banc de touche de l’OL, les Gones voulaient emballer le Groupama Stadium. Sauf que la première période était bien timide. Himbert pensait pourtant ouvrir la marque mais son but était refusé pour une faute peu évidente (20e), puis Boudache sollicitait Dahlberg (39e), mais c’était trop peu pour faire la différence avant la mi-temps (0-0 à la 45e).

Après la pause, Lyon aurait pu obtenir deux penalties pour des fautes sur Tagliafico (51e) et Merah (56e), mais l’arbitre ne sifflait pas. Par la suite, l’OL se faisait peur avec une grosse occasion de Melland (63e), bien repoussée par un Greif fautif au départ de l’action. Nakamura se montrait ensuite dangereux (67e, 72e), comme le revenant Openda (83e), mais pas assez pour débloquer le tableau d’affichage.

En fin de match, les choses bougeaient, Openda pensait obtenir un penalty pour un tacle à deux des défenseurs norvégiens, mais l'arbitre annulait de manière incompréhensible sa décision avec la VAR (90e)... Dans le temps additionnel, l'arbitre et la VAR annulaient aussi un carton rouge à Elkaer après un tacle régulier sur Boudache (90e+2). Malgré cette fin de match très tendue, la partie se terminait donc sur un 0-0.