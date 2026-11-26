Absent des plans d’Hansi Flick au FC Barcelone, le jeune Jesse Bisiwu devrait partir en prêt cet hiver. Une occasion à saisir pour le LOSC qui va tenter de relancer l’ailier belge en deuxième partie de saison.

Lille peut encore y croire. Mercredi soir, le LOSC a profité des pépins physiques du Bayern Munich pour renverser les Bavarois (2-1) en Ligue des Champions. Les Dogues se relancent dans la course à la qualification pour les barrages, ce qui pourrait lui offrir une meilleure exposition pendant le mercato hivernal. Une équipe toujours en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes bénéficie forcément d’une certaine attractivité. Les Lillois en auront besoin s’ils comptent toquer à la porte du FC Barcelone.

Selon les informations récoltées par le journaliste Ekrem Konur, le LOSC s’intéresse effectivement à Jesse Bisiwu (18 ans). L’ailier du Barça, recruté pour 8,5 millions d’euros cet été, sera déjà disponible sur le marché en janvier. Le club catalan accepte l’idée d’un simple prêt sans option d’achat pour la deuxième partie de saison, le Belge étant coincé avec la réserve des Blaugrana. Jesse Bisiwu n’a pas disputé un seul match avec l’équipe première, pas même ce mercredi lorsque l’entraîneur Hansi Flick l’a inclus dans le groupe pour affronter le Sabah FC (4-1) en Ligue des Champions.

Lire aussi Lille réveille l'indice UEFA de la France

Manifestement, le Barça croit énormément en son potentiel, d’où la somme importante investie sur son transfert en provenance de Bruges. Mais le coach allemand ne l’estime pas suffisamment prêt pour aider la bande à Lamine Yamal. L’international U19 belge a encore besoin de s’aguerrir et Lille se propose de contribuer au développement de ce talent réputé pour sa capacité à éliminer ses adversaires. Reste à savoir si le LOSC obtiendra les faveurs de Jesse Bisiwu, également convoité par l’Ajax Amsterdam et par les Glasgow Rangers.