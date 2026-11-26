



Moribond en championnat, le Stade Rennais ne va pas mieux en Coupe d’Europe. Après le triste match nul contre l’Olympiakos, les Rennais ont littéralement donné la victoire au NEC Nimègue (3-1), face à une formation néerlandaise qui n’en demandait pas tant.

Menés au score après un ballon mal repoussé par Samba et bien suivi par Linssen (1-0, 29e), les Bretons ont égalisé par Thomasson (1-1, 36e), et prenaient même le match en mains après le repos. Mais comme souvent, Aït-Boudlal faisait sa boulette coûteuse et les Néerlandais passaient devant sur un pénalty de Chéry (2-1, 81e). En fin de match, Bischoff clôturait le score (3-1, 89e) pour une défaite qui va peut-être laisser des traces tant les Rennais semblent à court de solutions depuis des semaines désormais.