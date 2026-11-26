EL : Rennes s’enfonce dans la crise à Nimègue
Moribond en championnat, le Stade Rennais ne va pas mieux en Coupe d’Europe. Après le triste match nul contre l’Olympiakos, les Rennais ont littéralement donné la victoire au NEC Nimègue (3-1), face à une formation néerlandaise qui n’en demandait pas tant.
Menés au score après un ballon mal repoussé par Samba et bien suivi par Linssen (1-0, 29e), les Bretons ont égalisé par Thomasson (1-1, 36e), et prenaient même le match en mains après le repos. Mais comme souvent, Aït-Boudlal faisait sa boulette coûteuse et les Néerlandais passaient devant sur un pénalty de Chéry (2-1, 81e). En fin de match, Bischoff clôturait le score (3-1, 89e) pour une défaite qui va peut-être laisser des traces tant les Rennais semblent à court de solutions depuis des semaines désormais.
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EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
c
EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
Est-ce que tu as bien vu... les 3 équipes que va rencontrer l'OM ? ^^
OL : Il y avait pénalty sur Openda
ca fait bcp quand on voit aussi le cas atekamé contre fener et le nombre de cas en l1 c'est assez particulier
OL : Il y avait pénalty sur Openda
j ai bien regardé le reglement et effectivement sur le but d'himbert le gardien ne maitrise pas le ballon completement .. il aurait donc pu etre validé sur tagliaffico grosse poussette avec le bras .. et openda sans commentaire tout le monde l"a vu
EL : L'OL bute sur Lillestrom et la VAR
c est noté. en meme tps tu dis ca a chaque match;;; T ES GENTL
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
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|3
|2
|14
|8
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|6
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|3
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|9
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|18
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|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
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|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
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|5
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|4
|17
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|17
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|4
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|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
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|23
|-5
|8
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|2
|2
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|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15