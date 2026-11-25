EL : Programme TV et résultats de la 5e journée
Europa League
Phase de ligue
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|9
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|8
|10
|4
|3
|1
|0
|10
|2
|8
|10
|4
|3
|1
|0
|11
|4
|7
Fil Info
Derniers commentaires
Pourtant c etait les mêmes personnes qui disaient que ce paris était le plus faible de l eire Qatary. Résultat deux LDC .
Akliouche a été catastrophique ce soir, même les buts pris viennent de lui.....
Sur l'action du penalty parisien, Wesley França aurait dû prendre un carton rouge. Il commet la faute sur Hakimi sans tenter de jouer le ballon. La Loi du jeu est claire sur cette situation (Lois du Jeu 2026/27 | Loi 12 | Fautes et incorrections). https://uploads.disquscdn.com/images/adb9a7134fa4a37c91e13053da610d72f03c3e08e9bcb3ae8e5db37e20d1e694.png
Indéniablement le psg sans Kvara et doué n'a pas la même capacité de percussion. Les dribles réussi ont été presque inexistant. Mayulu en ailier ça ne marche pas, Torres non plus. Seul Godts pourrait jouer ce rôle. Akliouche c'est pas si mal, mais ça n'est pas Doué. Faut être honnête, le PSG sans Kvara et Doué est édenté. Mayulu/Torres/Akliouche ça ne gagne pas une LDC. Avec un Dembele en feu tu peux y croire un peu plus, mais ça n'est pas le cas en ce moment. Quant à Godts, c'est l'espoir du réveil, mais s'il est sur le banc c'est que LE n'y croit pas trop pour le moment => Le PSG ce soir ne peut prétendre à une 3eme LDC, mais c'est la vérité de mars qui comptera. Ils savent mieux ce qu'il faut, mais l'arrivée d'un ailier percutant me semble nécessaire pour aller loin
👏👏👏👏 inattendu, encore plus a la mi temps. Bravo à eux !!!
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15