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Grand supporter du PSG, Mbappé a fêté la 2e étoile

Kylian Mbappé12 juin , 13:00
parEric Bethsy
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Présent à Clairefontaine au moment de la finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé souhaitait le sacre du Paris Saint-Germain. La révélation peut paraître étonnante mais l’attaquant de l’équipe de France avait une bonne raison de soutenir son ancienne équipe.
Comment Kylian Mbappé a-t-il réagi après le deuxième sacre européen du Paris Saint-Germain ? Beaucoup se sont interrogés sur l’état d’esprit du Français. Après ses échecs répétés avec les Parisiens, l’attaquant du Real Madrid voit son ancienne équipe enchaîner deux titres en Ligue des Champions suite à son départ. Le tout pendant qu’il collectionne les déceptions avec le Real Madrid.
Pour l'intérêt des Bleus...
- Kylian Mbappé
Dans ce contexte, le Merengue aurait pu souhaiter une défaite du Paris Saint-Germain en finale contre Arsenal. Mais le buteur de l’équipe de France avait une bonne raison de soutenir la bande à Ousmane Dembélé. « Je les ai tout de suite félicités quand ils sont arrivés. C'était important parce qu'ils étaient cinq, a expliqué Kylian Mbappé à M6. Désolé pour William (Saliba), mais lui il était tout seul. C'est plus facile de consoler un joueur que les cinq. Pour la Coupe du monde, c’est plus facile de remettre à l'endroit un seul joueur plutôt que cinq. Donc on était pour le PSG. »
« Pour notre intérêt à nous, il fallait que le PSG gagne pour qu'on n'ait pas à faire les psychologues avec trop de joueurs. C’est super, ils sont dans un super élan. Et c’est plus facile de les incorporer quand il y a des gens heureux. On a pris soin de William aussi, parce que c’est toujours dur de perdre une finale. Je sais ce que c’est de perdre une finale de Ligue des Champions. On essaie de le remettre à l'endroit, mais il est dans le bon état d'esprit, le groupe vit bien, le groupe est très heureux et il était déjà concentré sur ce qui nous attend parce que c’est un événement planétaire », a rassuré l’attaquant des Bleus, à fond dans son rôle de capitaine.
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