L’OM laisse une dernière chance à ses supporters

Il m'avait écrit ça il y a un an : "C'est marrant parce que tu fais ce que j'ai fait pendant des années ^^ à savoir remettre les choses dans l'ordre, sources à l'appui...ce que je fais moins maintenant.." Mais lui reste le maître incontesté.^^
Certainement pas.. si Monaco a toujours pu avoir des stars et surtout dans le passé cest grâce a leurs fiscalité avantageuse,
regarde les chiffres sur le taux de remplissage du Vel' , ca éviterait des dire d'aussi grosses betises
Pour le Barça la clause libératoire c'est 800M€ 😂
Il est évident que, le FCGB ne doit à minimum plus avoir le droit de recruter, quand on voit que les supporters voulaient encore que Bordeaux aille en Ligue 3, limite mériterait plus que la Roche ou autre, alors que s'ils vont pas en R1 cela tiendrait du miracle. Bref, on va suivre ça
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