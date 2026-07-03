L’OM laisse une dernière chance à ses supporters
Stade Vélodrome

L’OM laisse une dernière chance à ses supporters

OM03 juil. , 13:00
parEric Bethsy
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En pleine campagne de réabonnement, l’Olympique de Marseille a fait un geste envers ses supporters. Ceux qui hésitent à prolonger leur abonnement pour la saison prochaine vont bénéficier d’un délai supplémentaire pour prendre leur décision.
Pour les supporters de l’Olympique de Marseille, l’actualité n’incite pas forcément à l’optimisme. Le club phocéen n’a pas encore entamé son mercato mais le contexte laisse déjà entrevoir un été compliqué. Dans le collimateur de l’UEFA et de la DNCG, le cinquième de Ligue 1 doit composer avec des finances limitées en raison de la lassitude du propriétaire Frank McCourt, plus vraiment d’humeur à remettre la main à la poche. Ainsi, les fans entendent parler d’un effectif moins compétitif pour la saison prochaine, après les possibles départs des plus grosses valeurs marchandes comme Mason Greenwood et Amine Gouiri.

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Autant dire que ces informations ne vendent pas du rêve. Et la nomination de l’entraîneur Bruno Genesio ne suscite pas non plus en énorme enthousiasme. Tous ces éléments expliquent sans doute les réticences de certains supporters au moment de se réabonner. L’Olympique de Marseille a en effet lancé sa campagne de réabonnement. Mais alors que la date limite est dépassée, des abonnés n’ont pas prolongé leur pass pour la saison prochaine. Le club phocéen a donc réagi en annonçant ce jeudi la prolongation du tarif fidélité pour les réabonnements.
Initialement fixé au 28 juin, le dernier délai est finalement repoussé au 14 juillet. Le pensionnaire du Vélodrome espère ainsi rattraper quelques fidèles qui ont, volontairement ou non, laissé filer la période pour profiter d’un prix avantageux. Reste à savoir si le sursis accordé va s’avérer efficace au niveau des ventes. Sans parler de l’actualité inquiétante, de nombreux supporters ont peut-être tout simplement été refroidis par les résultats de la saison dernière, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions, sans oublier l’échec en quarts de finale de la Coupe de France à domicile contre Toulouse.
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Il m'avait écrit ça il y a un an : "C'est marrant parce que tu fais ce que j'ai fait pendant des années ^^ à savoir remettre les choses dans l'ordre, sources à l'appui...ce que je fais moins maintenant.." Mais lui reste le maître incontesté.^^

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Certainement pas.. si Monaco a toujours pu avoir des stars et surtout dans le passé cest grâce a leurs fiscalité avantageuse,

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regarde les chiffres sur le taux de remplissage du Vel' , ca éviterait des dire d'aussi grosses betises

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Pour le Barça la clause libératoire c'est 800M€ 😂

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Il est évident que, le FCGB ne doit à minimum plus avoir le droit de recruter, quand on voit que les supporters voulaient encore que Bordeaux aille en Ligue 3, limite mériterait plus que la Roche ou autre, alors que s'ils vont pas en R1 cela tiendrait du miracle. Bref, on va suivre ça

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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
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Le Mans
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18
Lorient
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