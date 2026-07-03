L’OM laisse une dernière chance à ses supporters

En pleine campagne de réabonnement, l’Olympique de Marseille a fait un geste envers ses supporters. Ceux qui hésitent à prolonger leur abonnement pour la saison prochaine vont bénéficier d’un délai supplémentaire pour prendre leur décision.

Pour les supporters de l’Olympique de Marseille , l’actualité n’incite pas forcément à l’optimisme. Le club phocéen n’a pas encore entamé son mercato mais le contexte laisse déjà entrevoir un été compliqué. Dans le collimateur de l’UEFA et de la DNCG, le cinquième de Ligue 1 doit composer avec des finances limitées en raison de la lassitude du propriétaire Frank McCourt, plus vraiment d’humeur à remettre la main à la poche. Ainsi, les fans entendent parler d’un effectif moins compétitif pour la saison prochaine, après les possibles départs des plus grosses valeurs marchandes comme Mason Greenwood et Amine Gouiri.

Autant dire que ces informations ne vendent pas du rêve. Et la nomination de l’entraîneur Bruno Genesio ne suscite pas non plus en énorme enthousiasme. Tous ces éléments expliquent sans doute les réticences de certains supporters au moment de se réabonner. L’Olympique de Marseille a en effet lancé sa campagne de réabonnement. Mais alors que la date limite est dépassée, des abonnés n’ont pas prolongé leur pass pour la saison prochaine. Le club phocéen a donc réagi en annonçant ce jeudi la prolongation du tarif fidélité pour les réabonnements.

Initialement fixé au 28 juin, le dernier délai est finalement repoussé au 14 juillet. Le pensionnaire du Vélodrome espère ainsi rattraper quelques fidèles qui ont, volontairement ou non, laissé filer la période pour profiter d’un prix avantageux. Reste à savoir si le sursis accordé va s’avérer efficace au niveau des ventes. Sans parler de l’actualité inquiétante, de nombreux supporters ont peut-être tout simplement été refroidis par les résultats de la saison dernière, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions, sans oublier l’échec en quarts de finale de la Coupe de France à domicile contre Toulouse.