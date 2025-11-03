17 me pour blas l offre qui fait craquer rennes iconsport 260406 0469 395103

Ludovic Blas à l'OM, ça se confirme

OM03 nov. , 8:20
parAlexis Rose
0
Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Stade Rennais, Ludovic Blas pourrait relancer sa carrière du côté de l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi recherche un milieu offensif créatif.
Du côté de Marseille, le constat est clair : depuis le départ d’Adrien Rabiot en fin de mercato estival, l’OM manque clairement d’un joueur technique capable de faire le lien entre le milieu et l’attaque. Histoire de fluidifier le jeu de son équipe, Roberto De Zerbi réclame un milieu offensif pouvant faire des différences par la passe ou par la course. Un profil qui colle parfaitement à celui de Ludovic Blas. Pouvant évoluer dans le cœur du jeu ou sur les côtés, le joueur du Stade Rennais a toutes les qualités pour répondre aux attentes de l’entraîneur marseillais. Si bien que les dirigeants olympiens pourraient bien lancer leur mercato hivernal en se penchant sur Blas, comme l’explique le site Foot Marseillais. D’après ce média qui suit l’actualité olympienne, si « Rennes ouvre la porte à un départ, l’OM pourrait bien foncer », surtout que « Blas représente un pari séduisant ».

« Ludovic Blas représente un pari séduisant » pour l’OM

Écarté du groupe d’Habib Beye la semaine dernière contre Toulouse (2-2), l’ancien Nantais a réintégré l’effectif rennais dimanche. Mais à petite dose, sachant qu’il n’a joué qu’une vingtaine de minutes lors de la très belle victoire de Rennes face à Strasbourg (4-1). Ce qui renforce l’idée d’un départ de Blas l’hiver prochain, sachant que Lepaul et Meité, très bons sur la pelouse du Roazhon Park, sont maintenant devant lui dans la hiérarchie offensive.
Donc si Blas se retrouve sur le marché des transferts en janvier prochain, l’OM va s’attaquer à lui, surtout que Marseille et Rennes ont multiplié les deals au cours des derniers mois (Merlin, Rongier après Mandanda, Brassier ou Koné). De quoi faciliter les discussions si l’OM a vraiment envie de faire venir Blas, qui ne dira probablement pas non à un transfert à Marseille vu sa situation délicate à Rennes. La rumeur de la signature de Ludovic Blas à l'Olympique de Marseille avait déjà fuité en fin de semaine passée, lorsqu'un compte bien informé sur l'OM avait évoqué cette possibilité.
L. Blas

L. Blas

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

