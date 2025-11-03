Ludovic Blas à l'OM, ça se confirme

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Stade Rennais, Ludovic Blas pourrait relancer sa carrière du côté de l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi recherche un milieu offensif créatif.

Foot Marseillais. D’après ce média qui suit l’actualité olympienne, si « Rennes ouvre la porte à un départ, l’OM pourrait bien foncer », surtout que « Blas représente un pari séduisant ». Du côté de Marseille, le constat est clair : depuis le départ d’Adrien Rabiot en fin de mercato estival, l’ OM manque clairement d’un joueur technique capable de faire le lien entre le milieu et l’attaque. Histoire de fluidifier le jeu de son équipe, Roberto De Zerbi réclame un milieu offensif pouvant faire des différences par la passe ou par la course. Un profil qui colle parfaitement à celui de Ludovic Blas. Pouvant évoluer dans le cœur du jeu ou sur les côtés, le joueur du Stade Rennais a toutes les qualités pour répondre aux attentes de l’entraîneur marseillais. Si bien que les dirigeants olympiens pourraient bien lancer leur mercato hivernal en se penchant sur Blas, comme l’explique le site. D’après ce média qui suit l’actualité olympienne, sisurtout que

« Ludovic Blas représente un pari séduisant » pour l’OM

Écarté du groupe d’Habib Beye la semaine dernière contre Toulouse (2-2), l’ancien Nantais a réintégré l’effectif rennais dimanche. Mais à petite dose, sachant qu’il n’a joué qu’une vingtaine de minutes lors de la très belle victoire de Rennes face à Strasbourg (4-1). Ce qui renforce l’idée d’un départ de Blas l’hiver prochain, sachant que Lepaul et Meité, très bons sur la pelouse du Roazhon Park, sont maintenant devant lui dans la hiérarchie offensive.

Donc si Blas se retrouve sur le marché des transferts en janvier prochain, l’OM va s’attaquer à lui, surtout que Marseille et Rennes ont multiplié les deals au cours des derniers mois (Merlin, Rongier après Mandanda, Brassier ou Koné). De quoi faciliter les discussions si l’OM a vraiment envie de faire venir Blas, qui ne dira probablement pas non à un transfert à Marseille vu sa situation délicate à Rennes. La rumeur de la signature de Ludovic Blas à l'Olympique de Marseille avait déjà fuité en fin de semaine passée, lorsqu' un compte bien informé sur l'OM avait évoqué cette possibilité