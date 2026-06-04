ICONSPORT_257949_0004

Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG

Rennes04 juin , 20:30
parGuillaume Conte
2
Le Stade Rennais a reçu le feu vert pour recruter après son passage devant la DNCG ce jeudi. Mais il reste encore quelques efforts à effectuer pour être dans les clous sur le plan financier.
Le Stade Rennais fait partie des clubs qui ont déjà réussi leur examen devant la DNCG. Feu vert pour le club breton, qui a su convaincre le gendarme financier qu’il était dans les clous de ses dépenses, comblées par les recettes. Avec un budget de 130 millions d’euros, le pensionnaire du Roazhon Park a rempli sa mission pour la saison prochaine avec la vente de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 70 ME. S’ajoutent à cela les gains générés par la prochaine participation à la Coupe d’Europe, le transfert déjà validé de Gronbaek à Hambourg et il restait encore 30 millions d’euros à trouver dans le budget prévisionnel.

Embolo et Fofana sur le départ

Selon Ouest-France, d’autres départs sont à prévoir pour atteindre l’équilibre sans aucun risque, et s’assurer ensuite d’une enveloppe de 60 millions d’euros pour recruter. Breel Embolo et Seko Fofana ont de grande chances de quitter l’Ille-et-Vilaine, tandis que Djaoui Cissé et Jordan James ont déjà de nombreux cotisants en vue de leur transfert. Ensuite, il reste un départ à finaliser entre Glen Kamara, Ludovic Blas et Alidu Seidu pour être en parfait alignement avec le budget présenté face à la DNCG. Le total des ventes devrait ainsi atteindre entre 110 et 120 millions d’euros, Jacquet compris.
Un montant proche de celui qui avait été obtenu en 2025-2026, avec notamment les départs de Meité (Al-Hilal), Adrien Truffert (Bournemouth), Lorenz Assignon (Stuttgart) et Arnaud Kalimueno (Nottingham Forest) pour un total de 138 ME. Ajoutez à cela la recapitalisation menée par le propriétaire François-Henri Pinault, et le Stade Rennais est arrivé devant la DNCG avec un bilan quasiment à l’équilibre et sans dettes.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367539_0027
Equipe de France

Vidéo : Rayan Cherki marque un but de grande classe

Eli Kroupi ICONSPORT_366748_0069
PSG

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

ICONSPORT_367667_0026
Equipe de France

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

ICONSPORT_365167_0005
OM

OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée

Fil Info

04 juin , 22:25
Vidéo : Rayan Cherki marque un but de grande classe
04 juin , 22:00
Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas
04 juin , 21:40
France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur
04 juin , 21:30
OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée
04 juin , 21:00
Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée
04 juin , 20:57
Programme et résultats des amicaux du jeudi 4 juin
04 juin , 20:47
Officiel : Liverpool annonce son nouvel entraîneur
04 juin , 20:10
France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)
04 juin , 20:00
Le plan B de la Roma est aussi à l’OM

Derniers commentaires

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

J'imagine bien, ce pays est un business sur pattes où n'importe quelle occasion de bombarder de comm est saisie...j'espère qu'ils ne gâcheront pas la compèt...

Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions

Ca n'a plus aucune importance dans ce nouveau format.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading