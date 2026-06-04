Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG

Le Stade Rennais a reçu le feu vert pour recruter après son passage devant la DNCG ce jeudi. Mais il reste encore quelques efforts à effectuer pour être dans les clous sur le plan financier.

Le Stade Rennais fait partie des clubs qui ont déjà réussi leur examen devant la DNCG. Feu vert pour le club breton, qui a su convaincre le gendarme financier qu’il était dans les clous de ses dépenses, comblées par les recettes. Avec un budget de 130 millions d’euros, le pensionnaire du Roazhon Park a rempli sa mission pour la saison prochaine avec la vente de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 70 ME. S’ajoutent à cela les gains générés par la prochaine participation à la Coupe d’Europe, le transfert déjà validé de Gronbaek à Hambourg et il restait encore 30 millions d’euros à trouver dans le budget prévisionnel.

Embolo et Fofana sur le départ

Selon Ouest-France, d’autres départs sont à prévoir pour atteindre l’équilibre sans aucun risque, et s’assurer ensuite d’une enveloppe de 60 millions d’euros pour recruter. Breel Embolo et Seko Fofana ont de grande chances de quitter l’Ille-et-Vilaine, tandis que Djaoui Cissé et Jordan James ont déjà de nombreux cotisants en vue de leur transfert. Ensuite, il reste un départ à finaliser entre Glen Kamara, Ludovic Blas et Alidu Seidu pour être en parfait alignement avec le budget présenté face à la DNCG. Le total des ventes devrait ainsi atteindre entre 110 et 120 millions d’euros, Jacquet compris.

Un montant proche de celui qui avait été obtenu en 2025-2026, avec notamment les départs de Meité (Al-Hilal), Adrien Truffert (Bournemouth), Lorenz Assignon (Stuttgart) et Arnaud Kalimueno (Nottingham Forest) pour un total de 138 ME. Ajoutez à cela la recapitalisation menée par le propriétaire François-Henri Pinault, et le Stade Rennais est arrivé devant la DNCG avec un bilan quasiment à l’équilibre et sans dettes.