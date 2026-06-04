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Officiel : Liverpool annonce son nouvel entraîneur

Premier League04 juin , 20:47
parAlexis Rose
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Suite au départ d’Arne Slot, Liverpool a officiellement décidé de donner les clés de son banc de touche à l’Espagnol Andoni Iraola.
L’affaire était dans les petits papiers depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle ! Andoni Iraola est bel et bien le nouvel entraîneur de Liverpool. Ce jeudi soir, quelques jours après le départ officiel d’Arne Slot, le club anglais a effectivement annoncé la venue de l’ancien coach de Bournemouth.
« Le Liverpool FC confirme qu’Andoni Iraola a conclu un accord pour devenir le nouvel entraîneur principal du club en vue de la saison 2026-2027. À 43 ans, il prendra les rênes à Anfield pour succéder à Arne Slot, qui a quitté les Reds samedi. Iraola arrive après trois saisons impressionnantes en Premier League avec l’AFC Bournemouth, qu’il a mené en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire grâce à une sixième place au classement le mois dernier », explique les Reds dans un communiqué sur leur site internet.

« Je pense qu’il n’y a rien de plus attrayant »

Cette arrivée sur le banc de touche de Liverpool rend fier l’entraîneur basque de 43 ans. « Je suis vraiment très enthousiaste. Parce que, évidemment, vous connaissez Liverpool, vous savez que c’est un grand club, un club immense, l’un des plus grands au monde. Mais en ressentant l’atmosphère et en comprenant un peu mieux ce club, j’ai toujours pensé que c’était un club spécial. Il ne faut pas grand-chose pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c’est Liverpool. Mais évidemment, l’ambiance, les supporters, le club, les joueurs, l’opportunité d’entraîner des joueurs de haut niveau, la possibilité de se battre pour des titres… Je pense qu’il n’y a rien de plus attrayant. C’est rare. Alors, j’ai vraiment hâte de commencer », lance Iraola, qui aura la lourde tâche de relancer les Reds après une saison compliquée ponctuée par une cinquième place en Premier League.

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