Officiel : Liverpool annonce son nouvel entraîneur

Suite au départ d’Arne Slot, Liverpool a officiellement décidé de donner les clés de son banc de touche à l’Espagnol Andoni Iraola.

L’affaire était dans les petits papiers depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle ! Andoni Iraola est bel et bien le nouvel entraîneur de Liverpool. Ce jeudi soir, quelques jours après le départ officiel d’Arne Slot, le club anglais a effectivement annoncé la venue de l’ancien coach de Bournemouth.

« Le Liverpool FC confirme qu’Andoni Iraola a conclu un accord pour devenir le nouvel entraîneur principal du club en vue de la saison 2026-2027. À 43 ans, il prendra les rênes à Anfield pour succéder à Arne Slot, qui a quitté les Reds samedi. Iraola arrive après trois saisons impressionnantes en Premier League avec l’AFC Bournemouth, qu’il a mené en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire grâce à une sixième place au classement le mois dernier », explique les Reds dans un communiqué sur leur , explique les Reds dans un communiqué sur leur site internet

« Je pense qu’il n’y a rien de plus attrayant »