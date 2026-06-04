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Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée

PSG04 juin , 21:00
parAlexis Rose
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Considéré comme l’un des plus grands espoirs du foot européen au poste de gardien de but, Alessandro Longoni a quitté le Milan AC libre et va rejoindre le Paris Saint-Germain.
Avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier, le club de la capitale française dispose de deux gardiens capables de porter le PSG jusqu’au sommet européen, avec un récent doublé en Ligue des Champions. Malgré tout, Paris veut continuer à préparer l’avenir à ce poste si particulier. C’est pour cela que le club de la capitale s’apprête à réaliser une belle affaire sur le marché des jeunes joueurs.

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D’après les informations de SportMediaset, Alessandro Longoni va imiter son idole Gianluigi Donnarumma en quittant le Milan AC libre pour rejoindre le PSG. Le jeune portier de 18 ans a effectivement refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, et c’est donc du côté de Paris que l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008 en Italie va découvrir le haut niveau en France. Selon la presse italienne, il a dit au revoir à ses coéquipiers du Milan AC cette semaine, à l'issue de la saison.

Alessandro Longoni convaincu par Luis Enrique

Après avoir mis fin aux négociations avec ses dirigeants, Alessandro Longoni était courtisé par de nombreux clubs européens, tous sous le charme du champion d’Europe U17. Et selon les médias transalpins, « l’impulsion décisive pour son départ à Paris est venue directement de Luis Enrique ». L’entraîneur espagnol apprécie le jeune gardien italien pour ses qualités sur sa ligne, mais aussi et surtout par sa très bonne capacité de relance balle au pied, une pierre angulaire du style de jeu du technicien du PSG.
Chez les doubles vainqueurs de la Ligue des Champions, Longoni devrait disposer d’un rôle de troisième gardien, derrière Safonov et Chevalier, tandis que Renato Marin sera prêté. Pour parfaire sa progression, le jeune italien aura également l'opportunité d’évoluer avec l’équipe U23 en Youth League, avant de tenter de s’imposer dans les années à venir, quand le PSG aura besoin d’un nouveau gardien de classe internationale pour renouveler son effectif.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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